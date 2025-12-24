МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заявление директора Чернобыльской АЭС Сергея Тараканова о якобы рисках разрушения саркофага над аварийным четвертым блоком станции нагнетает тревогу и преследует политические цели, поскольку эксперты МАГАТЭ, недавно посетившие ЧАЭС, не нашли угрозы обрушения несущих конструкций саркофага, заявил РИА Новости эксперт по атомной энергетике, главный редактор сетевого издания AtomInfo.ru Александр Уваров.

Тараканов в интервью агентству Франс Пресс заявил, что саркофаг на Чернобыльской АЭС якобы может разрушиться в случае нового удара. Речь идет о "Новом безопасном конфайнменте" (НБК, new safe confinement), зачастую называемом саркофагом - арочном сооружении, накрывающем собой устаревший объект "Укрытие", возведенный над четвертым энергоблоком ЧАЭС, который был разрушен в результате аварии 1986 года. НБК был введен в эксплуатацию в 2019 году.

« "Как указывалось в различных украинских научных публикациях и монографиях, при проектировании НБК вопросам прочности, устойчивости и долговечности конструкций уделялось особое внимание, так как срок службы нового саркофага предполагается не менее 100 лет", - сказал Уваров

В этой связи украинскими и европейскими специалистами был выполнен большой объем расчетно-экспериментальных работ, включая анализ худших сценариев, таких как смерчи, экстремальные погодные условия и так далее, добавил эксперт.

"Эксперты МАГАТЭ , посетившие в конце ноября и начале декабря чернобыльскую площадку, не нашли угрозы обрушения несущих конструкций, что может служить подтверждением достоверности выполненных при проектировании НБК обоснований. Поэтому я склонен считать заявление украинского директора ЧАЭС алармистским и преследующим политические цели, а не свидетельством какой-либо угрозы для состояния НБК", - отметил Уваров.

В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в феврале нынешнего года в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ утверждали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию , но никаких доказательств не привел. Как заявил тогда журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , любые утверждения, что российская сторона наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.

Сотрудники МАГАТЭ тогда осмотрели место взрыва и установили, что дрон пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре, однако конструкция здания не была повреждена. Они также провели измерения, которые подтвердили, что уровень радиации не превышает норму.