Названа самая популярная буква в русском языке
03:08 24.12.2025 (обновлено: 04:03 24.12.2025)
Названа самая популярная буква в русском языке
Буква "А" является самой популярной в русском языке, сообщили РИА Новости в Институте Русистики. РИА Новости, 24.12.2025
2025
Общество
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Буква "А" является самой популярной в русском языке, сообщили РИА Новости в Институте Русистики.
"По мнению русистов, лидирует первая буква в алфавите - "А". И, если говорить о звучащей речи, то корректнее говорить не о букве, а о звуке "А". Мы говорим о литературной норме, а в русском языке существует явление редукции, когда слово "хорошо" слышится как "харашо", - говорится в сообщении.
