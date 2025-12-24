Названа самая популярная буква в русском языке

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Буква "А" является самой популярной в русском языке, сообщили РИА Новости в Институте Русистики.

"По мнению русистов, лидирует первая буква в алфавите - "А". И, если говорить о звучащей речи, то корректнее говорить не о букве, а о звуке "А". Мы говорим о литературной норме, а в русском языке существует явление редукции, когда слово "хорошо" слышится как "харашо", - говорится в сообщении.

В Институте добавили, что некоторые лингвисты заявляют о популярности буквы "О", однако в звучащей речи эта буква также превращается в звук "А".