Названа самая популярная буква в русском языке

Буква "А" является самой популярной в русском языке, сообщили РИА Новости в Институте Русистики. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T03:08:00+03:00
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Буква "А" является самой популярной в русском языке, сообщили РИА Новости в Институте Русистики.
"По мнению русистов, лидирует первая буква в алфавите - "А". И, если говорить о звучащей речи, то корректнее говорить не о букве, а о звуке "А". Мы говорим о литературной норме, а в русском языке существует явление редукции, когда слово "хорошо" слышится как "харашо", - говорится в сообщении.
В Институте добавили, что некоторые лингвисты заявляют о популярности буквы "О", однако в звучащей речи эта буква также превращается в звук "А".
"Вспомните коварные орфографические диктанты в школе! В детстве мы задавались вопросом, как правильно: "карова" или "корова"? "Сабака" или "собака"? Даже носителям языка это сложно, не говоря об иностранцах, изучающих русский язык", - заключили в Институте Русистики.