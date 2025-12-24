Экс-еврокомиссар прокомментировал запрет на въезд в США

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретон Бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретон отреагировал на введенный в отношении него запрет на въезд в США, задавшись вопросом о возвращении американской политики маккартизма.

Во вторник США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, сообщил госсекретарь Марко Рубио . Как заявила заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс, среди них - Тьерри Бретон, который является одним из главных разработчиков Закона о цифровых услугах.

"Вернулась охота на ведьм времен Маккарти?" - таким вопросом Бретон отреагировал на произошедшее в публикации в соцсети X.

Маккартизм - это политика преследований в США в конце 1940-х - середине 1950-х годов, направленная на борьбу с левыми силами, главным образом Коммунистической партией США. Названа по имени сенатора-республиканца Джозефа Маккарти.

В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно критиковали власти ЕС за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений.

Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon Apple , ByteDance, Meta*, Microsoft , сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Еврокомиссии