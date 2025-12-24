Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь уничтожила 172 беспилотника
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 24.12.2025 (обновлено: 08:22 24.12.2025)
ПВО за ночь уничтожила 172 беспилотника
ПВО за ночь уничтожила 172 беспилотника
Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 172 украинских дрона, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
москва
липецкая область
дмитрий песков
брянская область
москва
липецкая область
безопасность, брянская область, москва, липецкая область, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Москва, Липецкая область, Дмитрий Песков

ПВО за ночь уничтожила 172 беспилотника

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 172 украинских дрона, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Военные сбили:
  • 110 БПЛА — над Брянской областью;
  • 20 — над Белгородской;
  • 14 — над Калужской;
  • 12 — над Тульской;
  • шесть — над Орловской;
  • четыре — над Московским регионом, в том числе два, летевших в сторону столицы;
  • три — над Липецкой областью;
  • по одному — над Волгоградской, Курской и Смоленской областями.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на Украине
 
 
