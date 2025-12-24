ПВО за ночь уничтожила 172 беспилотника

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 172 украинских дрона, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Военные сбили:
- 110 БПЛА — над Брянской областью;
- 20 — над Белгородской;
- 14 — над Калужской;
- 12 — над Тульской;
- шесть — над Орловской;
- четыре — над Московским регионом, в том числе два, летевших в сторону столицы;
- три — над Липецкой областью;
- по одному — над Волгоградской, Курской и Смоленской областями.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
