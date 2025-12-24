Рейтинг@Mail.ru
СК: бомба в Москве взорвалась при задержании подозрительного человека - РИА Новости, 24.12.2025
09:19 24.12.2025
СК: бомба в Москве взорвалась при задержании подозрительного человека
СК: бомба в Москве взорвалась при задержании подозрительного человека
Взрывное устройство, унесшее жизни двух полицейских на Елецкой улице в Москве, сработало, когда сотрудники ДПС, увидев подозрительного человека возле служебного РИА Новости, 24.12.2025
Новости
Место ЧП на юге Москвы, где погибли два сотрудника ДПС
Двое сотрудников ДПС и еще один человек погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве. По информации СК, взрыв рядом со служебным автомобилем произошел при попытке задержания.
СК: бомба в Москве взорвалась при задержании подозрительного человека

СК: бомба в Москве взорвалась при задержании полицейскими подозрительного лица

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Взрывное устройство, унесшее жизни двух полицейских на Елецкой улице в Москве, сработало, когда сотрудники ДПС, увидев подозрительного человека возле служебного автомобиля, решили его задержать, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"По данным следствия, в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в городе Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство", - говорится в сообщении.
По данным столичной ГАИ, погибли 24-летний лейтенант полиции Илья Климанов и 25-летний лейтенант полиции Максим Горбунов.
При взрыве на юге Москвы погибли три человека
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФ
 
 
