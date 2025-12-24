https://ria.ru/20251224/bomba-2064243717.html
СК: бомба в Москве взорвалась при задержании подозрительного человека
Взрывное устройство, унесшее жизни двух полицейских на Елецкой улице в Москве, сработало, когда сотрудники ДПС, увидев подозрительного человека возле служебного РИА Новости, 24.12.2025
Место ЧП на юге Москвы, где погибли два сотрудника ДПС
Двое сотрудников ДПС и еще один человек погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве. По информации СК, взрыв рядом со служебным автомобилем произошел при попытке задержания.
2025-12-24T09:19
true
PT0M09S
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
СК: бомба в Москве взорвалась при задержании подозрительного человека
