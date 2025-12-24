Над российскими регионами уничтожили 29 украинских дронов

«

"В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА - над территорией Белгородской области, семь БПЛА - над территорией Брянской области, три – над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, два БПЛА - над территорией Воронежской области, два БПЛА - над территорией Орловской области, два БПЛА - над территорией Ростовской области, один БПЛА - над территорией Калужской области, один БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Тульской области", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.