Над российскими регионами уничтожили 29 украинских дронов
Над российскими регионами уничтожили 29 украинских дронов - РИА Новости, 24.12.2025
Над российскими регионами уничтожили 29 украинских дронов
Российская ПВО перехватила и уничтожила 29 украинских БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T23:47:00+03:00
2025-12-24T23:47:00+03:00
2025-12-24T23:47:00+03:00
россия
украина
белгородская область
брянская область
Новости
