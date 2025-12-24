Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами уничтожили 29 украинских дронов - РИА Новости, 24.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:47 24.12.2025
Над российскими регионами уничтожили 29 украинских дронов
Над российскими регионами уничтожили 29 украинских дронов - РИА Новости, 24.12.2025
Над российскими регионами уничтожили 29 украинских дронов
Российская ПВО перехватила и уничтожила 29 украинских БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 24.12.2025
россия
украина
белгородская область
брянская область
Новости
Над российскими регионами уничтожили 29 украинских дронов

МО: силы ПВО за три часа сбили на российскими регионами 29 украинских дронов

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российская ПВО перехватила и уничтожила 29 украинских БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны РФ в среду.
«
"В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА - над территорией Белгородской области, семь БПЛА - над территорией Брянской области, три – над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, два БПЛА - над территорией Воронежской области, два БПЛА - над территорией Орловской области, два БПЛА - над территорией Ростовской области, один БПЛА - над территорией Калужской области, один БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Тульской области", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Преемник Трампа объявил, что он сделает с Украиной, — и это катастрофа
23 декабря, 08:00
 
