Над российскими регионами сбили более 150 беспилотников ВСУ

"С 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали там.

Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданскую инфраструктуру. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.