Над российскими регионами сбили более 150 беспилотников ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 24.12.2025 (обновлено: 23:56 24.12.2025)
Над российскими регионами сбили более 150 беспилотников ВСУ
Над российскими регионами сбили более 150 беспилотников ВСУ
Военные нейтрализовали более 150 дронов ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.12.2025
Над российскими регионами сбили более 150 беспилотников ВСУ

Средства ПВО за десять часов сбили 161 украинский БПЛА над десятью регионами

Военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Военные нейтрализовали более 150 дронов ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны.
"С 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали там.
В их числе:
  • десять БПЛА — в небе над Белгородской областью;
  • семь дронов — над Брянской;
  • три беспилотника — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву;
  • по два БПЛА — над Воронежской, Орловской и Ростовской областями;
  • по одному — над Калужской, Курской и Тульской областями.
Ранее в среду министерство отчитывалось о ликвидации 132 воздушных целей над десятью регионами. Таким образом, общее количество вражеских беспилотников, сбитых над территорией России, составило 161.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданскую инфраструктуру. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
