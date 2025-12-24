https://ria.ru/20251224/bespilotniki-2064463851.html
Над российскими регионами сбили более 150 беспилотников ВСУ
Военные нейтрализовали более 150 дронов ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T20:50:00+03:00
2025-12-24T20:50:00+03:00
2025-12-24T23:56:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Белгородская область, Курская область, Орловская область, Брянская область, Калужская область, Московская область (Подмосковье), Липецкая область, Рязанская область, Тульская область, Республика Крым, Ростовская область, Воронежская область
Средства ПВО за десять часов сбили 161 украинский БПЛА над десятью регионами