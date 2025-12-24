https://ria.ru/20251224/bespilotniki-2064458209.html
Силы ПВО уничтожили пять беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили пять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 24.12.2025
Силы ПВО уничтожили пять беспилотников, летевших на Москву
Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T20:02:00+03:00
2025-12-24T20:02:00+03:00
2025-12-24T20:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
беспилотники
сергей собянин
пво
безопасность
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8e5c0a8c4f162e600055a8c59e57608.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_62c61b075b848934673d3093465c2551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, беспилотники, сергей собянин, пво, безопасность, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Москва, Беспилотники, Сергей Собянин, ПВО, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО уничтожили пять беспилотников, летевших на Москву
Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников, летевших на Москву