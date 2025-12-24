https://ria.ru/20251224/bespilotnik-2064467691.html
Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву
Отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву
