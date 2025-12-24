Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон ударил по многоквартирному дому в Запорожской области - РИА Новости, 24.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 24.12.2025
Украинский дрон ударил по многоквартирному дому в Запорожской области
Украинский дрон ударил по многоквартирному дому в Запорожской области
Беспилотник ВСУ нанес удар по многоквартирному дому в городе Токмак Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 24.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
токмак
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
токмак
запорожская область
Украинский дрон ударил по многоквартирному дому в Запорожской области

ВСУ атаковали многоквартирный дом в Токмаке Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Беспилотник ВСУ нанес удар по многоквартирному дому в городе Токмак Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В Токмаке беспилотник ударил по многоквартирному пятиэтажному дому, повреждено остекление. Пострадавших нет", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в Каменке-Днепровской в результате атак вражеских БПЛА повреждены два частных жилых дома и легковой автомобиль. Пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
