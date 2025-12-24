Глава КГБ Белоруссии заявил об активизации диалога с Польшей

МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что диалог с Польшей перешел в более активную фазу, острых проблем фактически три-четыре.

"Сейчас они (контакты – ред.) перешли в более активную фазу. Конечно, есть контакты между спецслужбами", - приводит слова Тертеля агентство Белта.

По его словам, диалог с польской стороной не прерывался никогда, например, существовали контакты между дипломатическими ведомствами на различном уровне.

"Мы определенный отклик находили, но не всегда находили решение тех или иных острых проблем. Сейчас таких острых проблем фактически три-четыре есть. Они связаны с необходимостью делать встречные шаги, понимая нашу заинтересованность в экономическом развитии, развитии связей между людьми. И другие вопросы, которые требуют разрешения", - добавил глава КГБ.

"С Польшей у нас идет диалог. Я бы сказал, что мы достигнем результата. Надо, чтобы польская сторона, скажем так, стимулировала некоторых своих союзников выполнить свои союзнические обязательства. У нас такое понимание есть, у них тоже понимание есть", - сказал Тертель. Глава КГБ отметил, что, хотя Польша является членом НАТО ЕС , имеет тесные отношения с США , польскую сторону всегда отличала ориентация на свои собственные национальные интересы.

"Поэтому мы все-таки наблюдаем определенное осознание тех неправильных шагов, которые были сделаны предыдущим польским руководством, связанные с закрытием границ, попытками давления, вопросами миграции и другими вещами: экономикой, транзитом товаров, людей через нашу территорию", - заявил он.

Тертель подчеркнул, что порой именно канал по линии спецслужб необходим, чтобы в тихой обстановке решать существенные для сторон вопросы. "Всегда находятся точки соприкосновения, и мы можем откровенно эти вопросы обсуждать. Да, по линии спецслужб тоже имеются контакты с польской стороной, в ходе которых обсуждаются наиболее острые вопросы. Мы, конечно, по поручению главы государства работаем в этом контексте плотно с нашими коллегами из министерства иностранных дел", - продолжил он.

Тертель обратил внимание, что по отношению к Польше Белоруссия неоднократно на протяжении последних лет принимала жесты доброй воли, включая помилование и освобождение лиц, осужденных за шпионаж.