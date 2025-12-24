Рейтинг@Mail.ru
15:54 24.12.2025 (обновлено: 15:57 24.12.2025)
Глава КГБ Белоруссии заявил об активизации диалога с Польшей

Глава КГБ Белоруссии Тертель: Польша осознает неверные шаги в отношении к Минску

CC BY 2.0 / Giorgio Monteforti / Belarus embassyПосольство Белоруссии в Польше
Посольство Белоруссии в Польше - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
CC BY 2.0 / Giorgio Monteforti / Belarus embassy
Посольство Белоруссии в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что диалог с Польшей перешел в более активную фазу, острых проблем фактически три-четыре.
"Сейчас они (контакты – ред.) перешли в более активную фазу. Конечно, есть контакты между спецслужбами", - приводит слова Тертеля агентство Белта.
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают активиста Романа Протасевича - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Глава КГБ Белоруссии рассказал о работе Протасевича против оппозиции
Вчера, 15:48
По его словам, диалог с польской стороной не прерывался никогда, например, существовали контакты между дипломатическими ведомствами на различном уровне.
"Мы определенный отклик находили, но не всегда находили решение тех или иных острых проблем. Сейчас таких острых проблем фактически три-четыре есть. Они связаны с необходимостью делать встречные шаги, понимая нашу заинтересованность в экономическом развитии, развитии связей между людьми. И другие вопросы, которые требуют разрешения", - добавил глава КГБ.
Польшей у нас идет диалог. Я бы сказал, что мы достигнем результата. Надо, чтобы польская сторона, скажем так, стимулировала некоторых своих союзников выполнить свои союзнические обязательства. У нас такое понимание есть, у них тоже понимание есть", - сказал Тертель. Глава КГБ отметил, что, хотя Польша является членом НАТО, ЕС, имеет тесные отношения с США, польскую сторону всегда отличала ориентация на свои собственные национальные интересы.
Вид на город Вильнюс, Литва - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
КГБ Белоруссии заявил о возможном проведении в Литве досрочных выборов
Вчера, 14:01
"Поэтому мы все-таки наблюдаем определенное осознание тех неправильных шагов, которые были сделаны предыдущим польским руководством, связанные с закрытием границ, попытками давления, вопросами миграции и другими вещами: экономикой, транзитом товаров, людей через нашу территорию", - заявил он.
Тертель подчеркнул, что порой именно канал по линии спецслужб необходим, чтобы в тихой обстановке решать существенные для сторон вопросы. "Всегда находятся точки соприкосновения, и мы можем откровенно эти вопросы обсуждать. Да, по линии спецслужб тоже имеются контакты с польской стороной, в ходе которых обсуждаются наиболее острые вопросы. Мы, конечно, по поручению главы государства работаем в этом контексте плотно с нашими коллегами из министерства иностранных дел", - продолжил он.
Флаги Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Белоруссия получила новые предложения США по Украине
Вчера, 13:42
Тертель обратил внимание, что по отношению к Польше Белоруссия неоднократно на протяжении последних лет принимала жесты доброй воли, включая помилование и освобождение лиц, осужденных за шпионаж.
Он отметил, что с польской стороной обсуждаются и вопросы, связанные "подрывными центрами" белорусской оппозиции в странах Прибалтики, в Польше и на Украине. "Они понимают, что те проекты, которые намечались и начали реализовываться в 2020 году (протесты белорусской оппозиции после президентских выборов – ред.), уже невозможно реализовать. Поэтому для них это определенное бремя, которое они хотели бы с себя сбросить и не иметь этого раздражителя в отношениях", - пояснил Тертель. По его словам, в Польше есть понимание, что в настоящее время дестабилизировать обстановку в Белоруссии не представляется возможным, а затраты на белорусскую оппозицию ложатся серьезным финансовым бременем.
Ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Министр обороны Белоруссии назвал причину размещения "Орешника" в стране
23 декабря, 17:32
 
В миреПольшаБелоруссияСШАЕвросоюзНАТО
 
 
