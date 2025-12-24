https://ria.ru/20251224/belorussiya-2064331938.html
Белоруссия получила новые предложения США по Украине
25.12.2025
Белоруссия получила новые предложения США по Украине
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель проинформировал, что Минск получил новые предложения от Соединенных Штатов относительно мирного урегулирования конфликта в...
Белоруссия получила новые предложения США по Украине
Глава КГБ Белоруссии сообщил о новых предложениях США по Украине
МИНСК, 24 дек — РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель проинформировал, что Минск получил новые предложения от Соединенных Штатов относительно мирного урегулирования конфликта в Украине.
"Сегодня утром я предоставил информацию президенту о новых предложениях со стороны Америки, учитывающих позицию Республики Беларусь и нашего президента, направленную на мирное разрешение всех конфликтов, особенно по Украине
. Обсуждаются многочисленные темы глобального, регионального характера, а также двусторонние отношения", — сообщило агентство Белта
, цитируя слова Тертеля.
Глава КГБ отметил, что активный диалог между лидерами США
и Беларуси
продолжается.
Тертель выразил позитивный настрой по отношению к текущим переговорам с Соединенными Штатами и их возможным итогам.
"Уверен, что в будущем мы добьемся положительного результата, и через некоторое время мы услышим, заверяю вас, хорошие новости по этому вопросу", — заявил глава КГБ.
Что касается дальнейших встреч с американской стороной и новых предложений, поступивших от них, то, по словам Тертеля, они активно рассматриваются, в том числе на уровне рабочей группы. В ее состав входят белорусские высокопоставленные лица, такие как премьер-министр, руководитель администрации президента, представители силовых и правоохранительных структур.
"Все тщательно анализируется. Оцениваются возможные последствия и те шаги, которые мы можем предпринимать. У нас есть четкая позиция, заданная главой государства, которая заключается в защите национальных интересов. Мы действуем исключительно в интересах нашей страны, просчитывая каждый шаг на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу", — подчеркнул Тертель.