Белоруссия получила новые предложения США по Украине

МИНСК, 24 дек — РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель проинформировал, что Минск получил новые предложения от Соединенных Штатов относительно мирного урегулирования конфликта в Украине.

"Сегодня утром я предоставил информацию президенту о новых предложениях со стороны Америки, учитывающих позицию Республики Беларусь и нашего президента, направленную на мирное разрешение всех конфликтов, особенно по Украине . Обсуждаются многочисленные темы глобального, регионального характера, а также двусторонние отношения", — сообщило агентство Белта , цитируя слова Тертеля.

Глава КГБ отметил, что активный диалог между лидерами США Беларуси продолжается.

Тертель выразил позитивный настрой по отношению к текущим переговорам с Соединенными Штатами и их возможным итогам.

"Уверен, что в будущем мы добьемся положительного результата, и через некоторое время мы услышим, заверяю вас, хорошие новости по этому вопросу", — заявил глава КГБ.

Что касается дальнейших встреч с американской стороной и новых предложений, поступивших от них, то, по словам Тертеля, они активно рассматриваются, в том числе на уровне рабочей группы. В ее состав входят белорусские высокопоставленные лица, такие как премьер-министр, руководитель администрации президента, представители силовых и правоохранительных структур.