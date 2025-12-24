https://ria.ru/20251224/belorussiya-2064329510.html
В Белоруссии ликвидировали сеть шпионов, ведущих прослушку пилотов
В Белоруссии ликвидировали сеть шпионов, ведущих прослушку пилотов - РИА Новости, 24.12.2025
В Белоруссии ликвидировали сеть шпионов, ведущих прослушку пилотов
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил о ликвидации сети иностранных спецслужб, которая занималась прослушкой пилотов гражданской и военной авиации. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T13:29:00+03:00
2025-12-24T13:29:00+03:00
2025-12-24T13:38:00+03:00
белоруссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927558627_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_c7ec037ba451c49e29c1d8e556973d79.jpg
https://ria.ru/20251222/granitsa-2063938806.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927558627_0:0:2681:2011_1920x0_80_0_0_a2fca38aea2386d9030ba1eb07181f52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире
В Белоруссии ликвидировали сеть шпионов, ведущих прослушку пилотов
В Белоруссии ликвидировали сеть иностранных спецслужб, ведущих прослушку пилотов