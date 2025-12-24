Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии ликвидировали сеть шпионов, ведущих прослушку пилотов
13:29 24.12.2025 (обновлено: 13:38 24.12.2025)
В Белоруссии ликвидировали сеть шпионов, ведущих прослушку пилотов
В Белоруссии ликвидировали сеть шпионов, ведущих прослушку пилотов - РИА Новости, 24.12.2025
В Белоруссии ликвидировали сеть шпионов, ведущих прослушку пилотов
В Белоруссии ликвидировали сеть шпионов, ведущих прослушку пилотов

Сотрудник милиции Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 24 дек - РИА Новости. Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил о ликвидации сети иностранных спецслужб, которая занималась прослушкой пилотов гражданской и военной авиации.
"Как заявил председатель КГБ, в этом году контрразведка выявила и ликвидировала расширенную, разветвленную сеть иностранных спецслужб, которая при содействии определенных лиц работала на территории Беларуси. Речь идет об установке технических средств, которые позволяли прослушивать переговоры пилотов как гражданской, так и военной авиации", - приводит слова Тертеля агентство Белта.
Также велся мониторинг вокруг режимных объектов. "Большая масштабная работа контрразведки позволила ликвидировать эти угрозы", - подчеркнул председатель белорусского КГБ.
БелоруссияВ мире
 
 
