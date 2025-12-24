Король Бельгии поддержал решение против использования активов России

БРЮССЕЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Король бельгийцев Филипп в своих Рождественских пожеланиях впервые высказался по вопросу замороженных российских активов и поддержал позицию бельгийского правительства против их использования.
Именно в Бельгии размещены почти все замороженные в Евросоюзе золотовалютные резервы России. На счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем - находятся 180 миллиардов евро. И Банк России уже подал иск к Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей, сумма включает как сами резервы, так и упущенную выгоду. На этом фоне правительство Бельгии последовательно выступало против идеи выдать кредит Украине за счет замороженных российских активов.
Европа решением по российским активам подвела Киев, пишут СМИ
23 декабря, 07:25
"Участие нашей страны на стороне украинского народа остается твердым и непоколебимым. Наша позиция по вопросу российских активов никоим образом этого не ставит под сомнение. Сейчас настало время проявить солидарность внутри Европейского союза. Не позволим никому нас разделить", - сказал король.
Глава Евросовета Антониу Кошта 19 декабря заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет активов РФ, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.