Король Бельгии поддержал решение против использования активов России

БРЮССЕЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Король бельгийцев Филипп в своих Рождественских пожеланиях впервые высказался по вопросу замороженных российских активов и поддержал позицию бельгийского правительства против их использования.

Именно в Бельгии размещены почти все замороженные в Евросоюзе золотовалютные резервы России . На счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем - находятся 180 миллиардов евро. И Банк России уже подал иск к Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей, сумма включает как сами резервы, так и упущенную выгоду. На этом фоне правительство Бельгии последовательно выступало против идеи выдать кредит Украине за счет замороженных российских активов.

"Участие нашей страны на стороне украинского народа остается твердым и непоколебимым. Наша позиция по вопросу российских активов никоим образом этого не ставит под сомнение. Сейчас настало время проявить солидарность внутри Европейского союза. Не позволим никому нас разделить", - сказал король.

Глава Евросовета Антониу Кошта 19 декабря заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет активов РФ, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.

Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.

Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева . Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.