Рейтинг@Mail.ru
Король Бельгии поддержал решение против использования активов России - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/belgiya-2064418645.html
Король Бельгии поддержал решение против использования активов России
Король Бельгии поддержал решение против использования активов России - РИА Новости, 24.12.2025
Король Бельгии поддержал решение против использования активов России
Король бельгийцев Филипп в своих Рождественских пожеланиях впервые высказался по вопросу замороженных российских активов и поддержал позицию бельгийского... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:18:00+03:00
2025-12-24T17:18:00+03:00
в мире
россия
бельгия
украина
филипп (король бельгии)
антониу кошта
euroclear
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975053381_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_9923560c5a2c221a6a25dccd38075df7.jpg
https://ria.ru/20251223/evropa-2063996662.html
https://ria.ru/20251224/ukraina-2064310733.html
https://ria.ru/20251224/merts-2064330744.html
россия
бельгия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975053381_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_a9cdebd064887e5734871ee8290ff7ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бельгия, украина, филипп (король бельгии), антониу кошта, euroclear, евросоюз, санкции в отношении россии, евросовет
В мире, Россия, Бельгия, Украина, Филипп (король Бельгии), Антониу Кошта, Euroclear, Евросоюз, Санкции в отношении России, Евросовет
Король Бельгии поддержал решение против использования активов России

Король Бельгии Филипп поддержал позицию правительства по российским активам

© AP Photo / Stephanie LecocqКороль Бельгии Филипп
Король Бельгии Филипп - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Stephanie Lecocq
Король Бельгии Филипп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Король бельгийцев Филипп в своих Рождественских пожеланиях впервые высказался по вопросу замороженных российских активов и поддержал позицию бельгийского правительства против их использования.
Именно в Бельгии размещены почти все замороженные в Евросоюзе золотовалютные резервы России. На счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем - находятся 180 миллиардов евро. И Банк России уже подал иск к Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей, сумма включает как сами резервы, так и упущенную выгоду. На этом фоне правительство Бельгии последовательно выступало против идеи выдать кредит Украине за счет замороженных российских активов.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Европа решением по российским активам подвела Киев, пишут СМИ
23 декабря, 07:25
"Участие нашей страны на стороне украинского народа остается твердым и непоколебимым. Наша позиция по вопросу российских активов никоим образом этого не ставит под сомнение. Сейчас настало время проявить солидарность внутри Европейского союза. Не позволим никому нас разделить", - сказал король.
Глава Евросовета Антониу Кошта 19 декабря заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет активов РФ, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
СМИ: предложенный Киевом план не содержит упоминания о российских активах
Вчера, 12:20
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Решение ЕС по кредиту Украине стало холодным душем для Мерца, пишут СМИ
Вчера, 13:37
 
В миреРоссияБельгияУкраинаФилипп (король Бельгии)Антониу КоштаEuroclearЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала