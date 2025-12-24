https://ria.ru/20251224/baykal-2064249540.html
Самолет "Байкал" с российским двигателем совершил первый полет
Самолет "Байкал" с российским двигателем совершил первый полет - РИА Новости, 24.12.2025
Самолет "Байкал" с российским двигателем совершил первый полет
САМОЛЕТ "БАЙКАЛ" С РОССИЙСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ ВК-800 СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ - МИНПРОМТОРГ РФ РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T09:55:00+03:00
2025-12-24T09:55:00+03:00
2025-12-24T09:55:00+03:00
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742506882_0:198:2979:1873_1920x0_80_0_0_c13e1284cdb026aebbbdee9be3a05695.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742506882_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_71986094bf52c81b5989e355f52a0f69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
Самолет "Байкал" с российским двигателем совершил первый полет
Самолет "Байкал" с российским двигателем ВК-800 совершил первый полет