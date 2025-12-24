Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава банка "Югра" добился пересмотра дела о своем банкротстве - РИА Новости, 24.12.2025
20:18 24.12.2025
Экс-глава банка "Югра" добился пересмотра дела о своем банкротстве
Экс-глава банка "Югра" добился пересмотра дела о своем банкротстве - РИА Новости, 24.12.2025
Экс-глава банка "Югра" добился пересмотра дела о своем банкротстве
Девятый арбитражный апелляционный суд решил заново рассмотреть по правилам первой инстанции заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица рухнувшего... РИА Новости, 24.12.2025
происшествия, москва, рязанская область, агентство по страхованию вкладов, югра, московский городской суд
Происшествия, Москва, Рязанская область, Агентство по страхованию вкладов, Югра, Московский городской суд
Экс-глава банка "Югра" добился пересмотра дела о своем банкротстве

Апелляция вновь рассмотрит заявление о банкротстве экс-главы "Югры" Шиляева

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramБывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин в зале суда
Бывший владелец банка Югра Алексей Хотин в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд решил заново рассмотреть по правилам первой инстанции заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица рухнувшего в 2017 году банка "Югра" о банкротстве экс-предправления этого банка Дмитрия Шиляева, поскольку тот не был извещен о разбирательстве в нижестоящем суде, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы в сентябре по заявлению АСВ ввел в отношении Шиляева начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Шиляева требования "Югры" в размере более 17,3 миллиарда рублей. Такую сумму Замоскворецкий суд столицы в ноябре взыскал солидарно с него, бывшего бенефициара "Югры" Алексея Хотина, бывшего президента банка Алексея Нефедова и экс-директора столичного филиала Нины Черновой по иску АСВ.
Ольга Миримская в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Суд снизил срок экс-главе банка БКФ
Вчера, 17:03
Суд назначил финансовым управляющим Шиляева Антона Саитова из ассоциации МСРО "Содействие". Его отчет и рассмотрение дела о банкротстве по существу были назначены на февраль.
Определение суда первой инстанции обжаловали и АСВ, которое просило суд сразу признать Шиляева банкротом и открыть процедуру реализации имущества, учитывая судимость у должника за экономическое преступление, и сам Шиляев, сообщивший, что он не был уведомлен о заседании по делу о банкротстве.
Апелляционный суд удовлетворил жалобу Шиляева и решил заново рассмотреть дело. Суд установил, что экс-глава "Югры" находится в колонии в Рязанской области и "в соответствии с правилами распорядка лишен возможности использования сети "Интернет" для отслеживания информации на специализированных ресурсах, предназначенных для отслеживания дел, рассматриваемых в арбитражном суде". Новые слушания назначены на 27 января.
Замоскворецкий суд столицы в марте 2024 года приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима, Нефедова - к восьми с половиной годам, Чернову - к шести, а самого Шиляева - к восьми годам. Мосгорсуд признал приговор законным. Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Мужчине вынесли приговор за попытку подкупить руководство московского суда
16 марта 2023, 20:38
 
ПроисшествияМоскваРязанская областьАгентство по страхованию вкладовЮграМосковский городской суд
 
 
