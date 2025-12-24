Рейтинг@Mail.ru
Назван средний срок автокредита в России - РИА Новости, 24.12.2025
01:42 24.12.2025
Назван средний срок автокредита в России
Средний срок автокредита в России составляет на данный момент семь лет, при этом в этом году повысился спрос на 10-летнии кредитные предложения
экономика
россия
новый год
россия
2025
Новости
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
экономика, россия, новый год
Экономика, Россия, Новый год
РИА Новости: средний срок автокредита в России составляет семь лет

Рублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка
Рублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Средний срок автокредита в России составляет на данный момент семь лет, при этом в этом году повысился спрос на 10-летнии кредитные предложения, говорится в исследовании финтех-компании "Баланс-Платформа", которое есть у РИА Новости.
"Данные компании показывают, что средний срок автокредита составляет на данный момент семь лет, при этом в этом году повысился спрос на 10-летнии кредитные предложения. Тенденция связана с тем, что клиенты выбирают максимальный срок, чтобы получить самый низкий ежемесячный платеж", - говорится в исследовании.
Отмечается, что средний размер автокредита в России снизился более чем на 11% за 11 месяцев 2025 года - до 1,7 миллиона рублей, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года.
«
"Самое заметное снижение произошло за этот период в сегменте новых автомобилей: около 17% - до 1,6 миллиона рублей. В сегменте б\у средний размер автокредита уменьшился более чем на на 3% - до 1,7 миллиона рублей за этот же период", - сообщается в материалах.
Постепенное снижение средний суммы автокредитов с начала года в России связано с рядом факторов, в том числе высокими банковскими ставками на автокредиты, ужесточением требований к заёмщикам и ростом спроса на более дешевые автомобили, - прокомментировала директор департамента развития автокредитования и страхования компании Екатерина Конова.
По ее словам, если говорить об уровне ставок, то их необходимо разделять на предложения для покупки новых автомобилей и с пробегом. В новых сохраняются варианты в формате рассрочки с околонулевыми ставками, средняя ставка в этом сегменте 8-10%.
"В пробеге оживление спроса подстегнуло введение утильсбора. Средняя ставка в сегменте автомобилей с пробегом сейчас – 26-28%. Однако следуют понимать, что при сумме кредита 1,5-1,6 миллиона рублей разница в 3-5% не такая чувствительная, как в ипотеке, поэтому клиенты продолжают брать автокредиты по текущим ставкам", - заключила Конова.
ЭкономикаРоссияНовый год
 
 
