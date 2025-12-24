Рейтинг@Mail.ru
Австрия рискует попасть в зависимость от поставок СПГ, заявил посол в Вене
24.12.2025
Австрия рискует попасть в зависимость от поставок СПГ, заявил посол в Вене
в мире
австрия
норвегия
сша
россия
вена
австрия
норвегия
сша
россия
вена
в мире, австрия, норвегия, сша, россия, вена
В мире, Австрия, Норвегия, США, Россия, Вена
Австрия рискует попасть в зависимость от поставок СПГ, заявил посол в Вене

РИА Новости: посол в Вене рассказал о зависимости Австрии от поставщиков СПГ

© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Вену. Архивное фото
ВЕНА, 24 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Австрия рискует попасть в новую зависимость от поставщиков СПГ, прежде всего из Норвегии и США, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"Выпавшие объемы - более 80% - приходится приобретать по гораздо более высокой и малопредсказуемой цене. Кроме того, сделав ставку на мнимую самостоятельность, Вена рискует попасть в новую зависимость от поставщиков СПГ - главным образом норвежцев и американцев. Однако политруководство демонстративно избегает саморефлексии касательно причин кризиса, ведь тогда пришлось бы расписаться в собственной близорукости", - сказал посол.
Он также добавил, что хаотичные меры по стабилизации цен носят декларативный характер и ощутимых результатов не приносят.
"Факт остается фактом: с каждой новой платежкой счетом за газ или электричество рядовые австрийцы на себе чувствуют, во что обошелся хваленный "энергетический суверенитет". Сопутствующий удар наносится и по промышленности, главным образом энергоемким предприятиям. Высокие затраты на энергоресурсы – одна из ключевых причин, по которой все больше местных компаний переносят производственные цепочки за рубеж. За три года таким путем проследовали более 40% предприятий", - заключил российский дипломат.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
В миреАвстрияНорвегияСШАРоссияВена
 
 
