Австрия рискует попасть в зависимость от поставок СПГ, заявил посол в Вене

ВЕНА, 24 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Австрия рискует попасть в новую зависимость от поставщиков СПГ, прежде всего из Норвегии и США, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов.

"Факт остается фактом: с каждой новой платежкой счетом за газ или электричество рядовые австрийцы на себе чувствуют, во что обошелся хваленный "энергетический суверенитет". Сопутствующий удар наносится и по промышленности, главным образом энергоемким предприятиям. Высокие затраты на энергоресурсы – одна из ключевых причин, по которой все больше местных компаний переносят производственные цепочки за рубеж. За три года таким путем проследовали более 40% предприятий", - заключил российский дипломат.