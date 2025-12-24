https://ria.ru/20251224/avstriya-2064229926.html
Российский посол рассказал о культурных связях с Австрией
Культурные связи России и Австрии теперь держатся на частных инициативах, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов. РИА Новости, 24.12.2025
