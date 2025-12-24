Рейтинг@Mail.ru
Российский посол рассказал о культурных связях с Австрией - РИА Новости, 24.12.2025
06:23 24.12.2025
Российский посол рассказал о культурных связях с Австрией
Российский посол рассказал о культурных связях с Австрией
Культурные связи России и Австрии теперь держатся на частных инициативах, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов. РИА Новости, 24.12.2025
Российский посол рассказал о культурных связях с Австрией

ВЕНА, 24 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Культурные связи России и Австрии теперь держатся на частных инициативах, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"В условиях, когда Вена фактически самоустранилась от какого-либо сотрудничества на государственном уровне, двусторонние связи во многом держатся на частных инициативах. Отрадно отметить, что к нам обращаются австрийские деятели культуры и искусства, которые стремятся налаживать культурные мосты с нашей страной", - сказал он.
Дипломат добавил, что российская сторона стремится по мере возможности поддержать такие инициативы.
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Российский посол оценил политическую ситуацию в Австрии
21 декабря, 10:54
 
