Водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

«

"В городе Грайворон дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель. Пострадавший самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где у него диагностировали осколочные ранения спины и ног. После оказания помощи для продолжения лечения он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.