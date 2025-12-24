Рейтинг@Mail.ru
16:15 24.12.2025 (обновлено: 17:20 24.12.2025)
Водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
происшествия, грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Грайворон, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
БЕЛГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля получил осколочные ранения в результате атаки украинского дрона в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В городе Грайворон дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель. Пострадавший самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где у него диагностировали осколочные ранения спины и ног. После оказания помощи для продолжения лечения он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что транспорт поврежден, также посечено остекление одной квартиры в многоквартирном доме.
ПроисшествияГрайворонБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
