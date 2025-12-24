Водителю, в пьяном виде устроившему смертельное ДТП в Ревде, продлили арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Екатеринбургский гарнизонный военный суд продлил до конца февраля арест водителю, который в пьяном виде в Ревде Свердловской области насмерть сбил находящихся на тротуаре школьниц, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
«
"Сегодня ему продлили меру пресечения по 26 февраля 2026 года включительно", – сказала собеседница агентства.
Вечером 27 октября в Ревде на улице Чехова произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По информации свердловской Госавтоинспекции, 37-летний водитель машины Lada не справился с управлением и сбил трех школьниц, на тротуаре ожидавших разрешающего сигнала светофора, а затем въехал в здание магазина. Водитель в момент аварии был пьян, уточняли агентству в Госавтоинспекции.
В результате ДТП две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия скорой помощи, третий ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, тогда ее состояние оставалось стабильно тяжелым. Позднее 10-летнюю девочку выписали из травматологического отделения больницы Екатеринбурга, после реабилитации ребенок сможет ходить, пояснял минздрав.
По словам начальника пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшие девочки – родные сестры, а за рулем был местный житель, ранее не судимый. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения.
Екатеринбургский гарнизонный военный суд 29 октября арестовал до 26 декабря водителя, сбившего школьниц. На заседании по мере пресечения прокурор говорил, что согласно предварительным данным судебной экспертизы, в крови мужчины были "найдены алкоголь и наркотики". Сам водитель легковушки заявлял суду, что считает себя виноватым.