Рейтинг@Mail.ru
Водителю, в пьяном виде устроившему смертельное ДТП в Ревде, продлили арест - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/arest-2064465897.html
Водителю, в пьяном виде устроившему смертельное ДТП в Ревде, продлили арест
Водителю, в пьяном виде устроившему смертельное ДТП в Ревде, продлили арест - РИА Новости, 24.12.2025
Водителю, в пьяном виде устроившему смертельное ДТП в Ревде, продлили арест
Екатеринбургский гарнизонный военный суд продлил до конца февраля арест водителю, который в пьяном виде в Ревде Свердловской области насмерть сбил находящихся... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T21:17:00+03:00
2025-12-24T21:17:00+03:00
происшествия
ревда
свердловская область
чехов
валерий горелых
lada vesta
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051023445_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_cc358dad95406587c7ba34d6fcdefde3.jpg
https://ria.ru/20251218/voditel-2062890323.html
https://ria.ru/20251208/podmoskove-2060586278.html
ревда
свердловская область
чехов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051023445_107:0:1067:720_1920x0_80_0_0_7ce9a5d484e44ea4a26afa0e8672e05e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ревда, свердловская область, чехов, валерий горелых, lada vesta, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Ревда, Свердловская область, Чехов, Валерий Горелых, Lada Vesta, Крушение вертолета в Дагестане
Водителю, в пьяном виде устроившему смертельное ДТП в Ревде, продлили арест

Арест водителя, сбившего школьниц на переходе в Ревде, продлили до конца февраля

© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/TelegramЛегковушка наехала на троих детей-пешеходов в свердловской Ревде
Легковушка наехала на троих детей-пешеходов в свердловской Ревде - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/Telegram
Легковушка наехала на троих детей-пешеходов в свердловской Ревде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Екатеринбургский гарнизонный военный суд продлил до конца февраля арест водителю, который в пьяном виде в Ревде Свердловской области насмерть сбил находящихся на тротуаре школьниц, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
«
"Сегодня ему продлили меру пресечения по 26 февраля 2026 года включительно", – сказала собеседница агентства.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Кировской области осудили пьяного водителя, насмерть сбившего девушку
18 декабря, 12:41
Вечером 27 октября в Ревде на улице Чехова произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По информации свердловской Госавтоинспекции, 37-летний водитель машины Lada не справился с управлением и сбил трех школьниц, на тротуаре ожидавших разрешающего сигнала светофора, а затем въехал в здание магазина. Водитель в момент аварии был пьян, уточняли агентству в Госавтоинспекции.
В результате ДТП две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия скорой помощи, третий ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, тогда ее состояние оставалось стабильно тяжелым. Позднее 10-летнюю девочку выписали из травматологического отделения больницы Екатеринбурга, после реабилитации ребенок сможет ходить, пояснял минздрав.
По словам начальника пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшие девочки – родные сестры, а за рулем был местный житель, ранее не судимый. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения.
Екатеринбургский гарнизонный военный суд 29 октября арестовал до 26 декабря водителя, сбившего школьниц. На заседании по мере пресечения прокурор говорил, что согласно предварительным данным судебной экспертизы, в крови мужчины были "найдены алкоголь и наркотики". Сам водитель легковушки заявлял суду, что считает себя виноватым.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Подмосковье осудили полицейского, из-за которого в ДТП умер сотрудник ДПС
8 декабря, 14:57
 
ПроисшествияРевдаСвердловская областьЧеховВалерий ГорелыхLada VestaКрушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала