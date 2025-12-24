Водителю, в пьяном виде устроившему смертельное ДТП в Ревде, продлили арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Екатеринбургский гарнизонный военный суд продлил до конца февраля арест водителю, который в пьяном виде в Ревде Свердловской области насмерть сбил находящихся на тротуаре школьниц, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

"Сегодня ему продлили меру пресечения по 26 февраля 2026 года включительно", – сказала собеседница агентства.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд 29 октября арестовал до 26 декабря водителя, сбившего школьниц. На заседании по мере пресечения прокурор говорил, что согласно предварительным данным судебной экспертизы, в крови мужчины были "найдены алкоголь и наркотики". Сам водитель легковушки заявлял суду, что считает себя виноватым.