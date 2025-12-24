Суд арестовал третьего обвиняемого в нападении на журналистов "Известий"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Останкинский суд Москвы отправил под домашний арест третьего фигуранта дела о нападении на журналистов "Известий", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее в Telegram-канале "РЕН ТВ Новости" появилась информация, что на журналистов "Известий" напали после вопросов на тренинге коуча Юлии Ивлиевой. Корреспонденту, выполнявшему редакционное задание, нанесли несколько ударов по лицу, а охранники, как пишет СМИ, заковали его в наручники и незаконно удерживали.