Суд арестовал третьего обвиняемого в нападении на журналистов "Известий"
Суд арестовал третьего обвиняемого в нападении на журналистов "Известий" - РИА Новости, 24.12.2025
Суд арестовал третьего обвиняемого в нападении на журналистов "Известий"
Останкинский суд Москвы отправил под домашний арест третьего фигуранта дела о нападении на журналистов "Известий", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 24.12.2025
Суд арестовал третьего обвиняемого в нападении на журналистов "Известий"
Третьего обвиняемого в нападении на журналистов "Известий" отправили под арест
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Останкинский суд Москвы отправил под домашний арест третьего фигуранта дела о нападении на журналистов "Известий", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Останкинский районный суд города Москвы
24 декабря 2025 года удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Рогозина Сергея Юрьевича, обвиняемого в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ
), меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 30 суток", - рассказали в пресс-службе.
Ранее аналогичную меру избрали в отношении Олега Павлюкевича и Арсена Шаруды.
В СК
РФ сообщали о том, что после нападения на журналистов в Москве, снимавших тренинг психолога, возбуждено уголовное дело.
Ранее в Telegram-канале "РЕН ТВ Новости" появилась информация, что на журналистов "Известий" напали после вопросов на тренинге коуча Юлии Ивлиевой. Корреспонденту, выполнявшему редакционное задание, нанесли несколько ударов по лицу, а охранники, как пишет СМИ, заковали его в наручники и незаконно удерживали.
Глава ведомства Александр Бастрыкин
поручил представить доклад по информации о нападении на журналистов в Москве. Как отметили в СК, в социальных медиа и СМИ сообщалось о том, что охранники напали на журналистов, которые выполняли редакционное задание - съемку тренинга психолога.
Также председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, заключали в ведомстве.