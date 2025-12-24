Рейтинг@Mail.ru
В Приморье арестовали еще одного обвиняемого в сбыте ртути - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:57 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/arest-2064223672.html
В Приморье арестовали еще одного обвиняемого в сбыте ртути
В Приморье арестовали еще одного обвиняемого в сбыте ртути - РИА Новости, 24.12.2025
В Приморье арестовали еще одного обвиняемого в сбыте ртути
Суд в Приморье заключил под стражу еще одного обвиняемого в незаконном сбыте металлической ртути на 28 миллионов рублей, в котором также обвиняют приморского... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T04:57:00+03:00
2025-12-24T04:57:00+03:00
происшествия
приморский край
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
https://ria.ru/20251215/sud-2062132605.html
приморский край
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, сша
Происшествия, Приморский край, США
В Приморье арестовали еще одного обвиняемого в сбыте ртути

В Приморье арестовали третьего пособника депутата по делу о продаже ртути

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 24 дек - РИА Новости. Суд в Приморье заключил под стражу еще одного обвиняемого в незаконном сбыте металлической ртути на 28 миллионов рублей, в котором также обвиняют приморского депутата, сообщает прокуратура региона.
В ноябре прокуратура сообщила, что обвиняемый в незаконном сбыте 50 килограммов ртути на 28 миллионов рублей заключен под стражу. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что по делу арестован депутат законодательного собрания Приморья Артавазд Оганесян. Позже следствие сообщило, что дело по статье о сбыте ядовитых веществ возбуждено в отношении депутата законодательного собрания Приморского края и его двух знакомых. Все они заключены под стражу. Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах региона, пособники депутата - двое официально не работающих мужчин. Почему они решили продавать ртуть, пока выясняется.
"Следствием установлено, что с 25 октября по 13 ноября 2025 года фигурант совместно с тремя сообщниками организованной группой незаконно приобрели с целью сбыта 50 килограммов ядовитого вещества - ртути металлической, которую продали за 350 тысяч долларов США (более 28 миллионов рублей) лицу, действовавшему в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия. С учетом позиции прокурора фигурант заключен под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Суд - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Брянскому экс-депутату добавили срок за мошенничество с деньгами бойцов СВО
15 декабря, 14:08
 
ПроисшествияПриморский крайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала