В Приморье арестовали еще одного обвиняемого в сбыте ртути

ВЛАДИВОСТОК, 24 дек - РИА Новости. Суд в Приморье заключил под стражу еще одного обвиняемого в незаконном сбыте металлической ртути на 28 миллионов рублей, в котором также обвиняют приморского депутата, сообщает прокуратура региона.
В ноябре прокуратура сообщила, что обвиняемый в незаконном сбыте 50 килограммов ртути на 28 миллионов рублей заключен под стражу. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что по делу арестован депутат законодательного собрания Приморья Артавазд Оганесян. Позже следствие сообщило, что дело по статье о сбыте ядовитых веществ возбуждено в отношении депутата законодательного собрания Приморского края и его двух знакомых. Все они заключены под стражу. Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах региона, пособники депутата - двое официально не работающих мужчин. Почему они решили продавать ртуть, пока выясняется.
"Следствием установлено, что с 25 октября по 13 ноября 2025 года фигурант совместно с тремя сообщниками организованной группой незаконно приобрели с целью сбыта 50 килограммов ядовитого вещества - ртути металлической, которую продали за 350 тысяч долларов США (более 28 миллионов рублей) лицу, действовавшему в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия. С учетом позиции прокурора фигурант заключен под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.