Англосаксы стремятся нанести урон позициям православия, заявил Медведев

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Англосаксы стремятся нанести урон позициям мирового православия, "наступая" на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В среду в журнале " Родина " была опубликовал статья Медведева "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".

"Еще одной целью англосаксов на украинском фронте остается нанесение урона позициям мирового православия. Среди украинцев во всех регионах страны Украинская православная Церковь (УПЦ) имела высочайший авторитет. Каноническая Православная церковь имела больше влияния в обществе, нежели все ветви власти вместе взятые", - написал Медведев.

Зампред Совбеза привел данные соцопросов за 2018 год, согласно которым УПЦ доверяли 57% респондентов, ее главе — 32%, в это время рейтинг доверия президента Украины составлял лишь 13,7%, а правительству доверяли менее 10% населения.

"Западный мир, преимущественно католический и протестантский, взял курс на ликвидацию своих фактических конкурентов и избавление от "ненужного" цивилизационного якоря. В результате этноконфессиональная политика киевских властей была переориентирована на дезинтеграцию украинского социума, беспрепятственную полонизацию ряда территорий и их превращение в устойчивую зону западных интересов", - добавил он.

Кроме того, Медведев назвал наступление англосаксонцев на УПЦ "близорукой линией", которая в конечном счете бьет по общецивилизационным корням всей европейской протоцивилизации.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией , местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.