Гендиректором АСВ назначен Александр Жданов
Гендиректором АСВ назначен Александр Жданов
Гендиректором Агентства по страхованию вкладов с 13 января 2026 года назначен Александр Жданов, ранее руководивший департаментом финансового оздоровления ЦБ РФ, РИА Новости, 24.12.2025
александр жданов
андрей мельник
агентство по страхованию вкладов
центральный банк рф (цб рф)
экономика
Гендиректором АСВ назначен Александр Жданов
