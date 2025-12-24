Гендиректором АСВ назначен Александр Жданов

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Гендиректором Агентства по страхованию вкладов с 13 января 2026 года назначен Александр Жданов, ранее руководивший департаментом финансового оздоровления ЦБ РФ, Андрей Мельников освобожден от должности, следует из сообщения госкорпорации.

Жданов с 2000 года работал на различных должностях в Банке России, с июня 2017 года - директор департамента финансового оздоровления Банка России.