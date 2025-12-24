Рейтинг@Mail.ru
Гендиректором АСВ назначен Александр Жданов - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/aleksandr-2064426513.html
Гендиректором АСВ назначен Александр Жданов
Гендиректором АСВ назначен Александр Жданов - РИА Новости, 24.12.2025
Гендиректором АСВ назначен Александр Жданов
Гендиректором Агентства по страхованию вкладов с 13 января 2026 года назначен Александр Жданов, ранее руководивший департаментом финансового оздоровления ЦБ РФ, РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:45:00+03:00
2025-12-24T17:45:00+03:00
александр жданов
андрей мельник
агентство по страхованию вкладов
центральный банк рф (цб рф)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139790/39/1397903992_0:574:2621:2048_1920x0_80_0_0_9806151b7b8eb56dfacae664671e1727.jpg
https://ria.ru/20251028/sud-2051089358.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139790/39/1397903992_0:82:2621:2048_1920x0_80_0_0_d312ef749e7f3c2ad9eb57462aa62562.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр жданов, андрей мельник, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф), экономика
Александр Жданов, Андрей Мельник, Агентство по страхованию вкладов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Гендиректором АСВ назначен Александр Жданов

Гендиректором АСВ с 13 января назначен Александр Жданов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАгентство по страхованию вкладов. Архивное фото
Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Гендиректором Агентства по страхованию вкладов с 13 января 2026 года назначен Александр Жданов, ранее руководивший департаментом финансового оздоровления ЦБ РФ, Андрей Мельников освобожден от должности, следует из сообщения госкорпорации.
"Под руководством председателя Банка России Э.С. Набиуллиной состоялось очередное заседание совета директоров государственной корпорации АСВ. Совет директоров одобрил освобождение Андрея Геннадьевича Мельникова от должности генерального директора Агентства. По представлению председателя совета директоров генеральным директором Агентства с 13 января 2026 года назначен Александр Юрьевич Жданов", - говорится в сообщении.
Жданов с 2000 года работал на различных должностях в Банке России, с июня 2017 года - директор департамента финансового оздоровления Банка России.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Экс-замглавы АСВ Долголева обжаловала продление ареста
28 октября, 08:04
 
Александр ЖдановАндрей МельникАгентство по страхованию вкладовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала