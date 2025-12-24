Западная Африка находится на грани столкновений, заявил глава Буркина-Фасо

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил во вторник на саммите Конфедерации государств Сахеля (КГС), что на Западную Африку надвигается "Чёрная зима" - период масштабных конфликтов между африканцами.
Трансляция выступления буркинийского лидера велась телеканалом ORTM.
"Что-то надвигается на Западную Африку. Я назвал это "Чёрной зимой" - суровой, кровавой, смертоносной… Зима наступит, потому что все больше войны становится в Западной Африке. Империалисты делают все, чтобы наш регион пылал огнем и истекал кровью… Хаос может воцариться и будут большие жертвы. Мы рискуем разорвать друг друга в клочья самыми чудовищными способами, в то время как кто-то будет стоять наготове и ждать, когда можно будет разграбить наши богатства и навязать нам свою волю. У тех, кто переживет эту трагедию, будет выбор: объединиться против империализма или до смерти быть рабами", - заявил Траоре.
Лидер Буркина-Фасо также подчеркнул, что сами африканцы своими действиями либо бездействием способствуют торжеству империализма.
"Мы не можем допустить, чтобы африканцы считали необходимой смерть других африканцев. Мы не можем мириться с тем, что трусливые главы государств прячутся за так называемыми "свободными" СМИ и продолжают разжигать ненависть, возводить напраслину, оговаривать… Почему мы, чернокожие, взращиваем ненависть сами к себе?.. Есть и те, кто закрыл уши и делает вид, что не слышал о грабительской политике. Некоторые народы погрязли в колонизации. Они принимают чужое господство, порой с благоговением", - отметил президент.
В Бамако, столице Мали, 22-23 декабря состоялся второй саммит Коллегии глав государств Конфедерации Государств Сахеля. На встрече лично присутствовали лидеры всех трех стран объединения. В ходе саммита главы государств должны принять отчет о выполнении дорожной карты первого года существования конфедерации.
Конфедерация государств Сахеля (КГС,CES) была образована 6 июля 2024 года. Под эгидой конфедерации страны-члены укрепляют сотрудничество в различных сферах от обороны до экономики и культуры, что отличает объединение от его прототипа - Альянса государств Сахеля (AES), образованного в 2023 году и формировавшего повестку вокруг вопросов безопасности.
