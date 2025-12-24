Рейтинг@Mail.ru
Западная Африка находится на грани столкновений, заявил глава Буркина-Фасо - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/afrika-2064209824.html
Западная Африка находится на грани столкновений, заявил глава Буркина-Фасо
Западная Африка находится на грани столкновений, заявил глава Буркина-Фасо - РИА Новости, 24.12.2025
Западная Африка находится на грани столкновений, заявил глава Буркина-Фасо
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил во вторник на саммите Конфедерации государств Сахеля (КГС), что на Западную Африку надвигается "Чёрная зима" -... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T01:05:00+03:00
2025-12-24T01:05:00+03:00
в мире
западная африка
буркина-фасо
бамако
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016326633_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_403c5b48b96574406e3788c863b161d6.jpg
https://ria.ru/20251015/afrika-2048195204.html
https://ria.ru/20251221/konflikty-2063586207.html
западная африка
буркина-фасо
бамако
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016326633_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_54ba4fab4336a7cf125d8e1e1afb350a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, западная африка, буркина-фасо, бамако
В мире, Западная Африка, Буркина-Фасо, Бамако
Западная Африка находится на грани столкновений, заявил глава Буркина-Фасо

Президент Буркина-Фасо Траоре: на Западную Африку надвигается "черная зима"

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил во вторник на саммите Конфедерации государств Сахеля (КГС), что на Западную Африку надвигается "Чёрная зима" - период масштабных конфликтов между африканцами.
Трансляция выступления буркинийского лидера велась телеканалом ORTM.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Африка делает ставку на Россию
15 октября, 08:00
"Что-то надвигается на Западную Африку. Я назвал это "Чёрной зимой" - суровой, кровавой, смертоносной… Зима наступит, потому что все больше войны становится в Западной Африке. Империалисты делают все, чтобы наш регион пылал огнем и истекал кровью… Хаос может воцариться и будут большие жертвы. Мы рискуем разорвать друг друга в клочья самыми чудовищными способами, в то время как кто-то будет стоять наготове и ждать, когда можно будет разграбить наши богатства и навязать нам свою волю. У тех, кто переживет эту трагедию, будет выбор: объединиться против империализма или до смерти быть рабами", - заявил Траоре.
Лидер Буркина-Фасо также подчеркнул, что сами африканцы своими действиями либо бездействием способствуют торжеству империализма.
"Мы не можем допустить, чтобы африканцы считали необходимой смерть других африканцев. Мы не можем мириться с тем, что трусливые главы государств прячутся за так называемыми "свободными" СМИ и продолжают разжигать ненависть, возводить напраслину, оговаривать… Почему мы, чернокожие, взращиваем ненависть сами к себе?.. Есть и те, кто закрыл уши и делает вид, что не слышал о грабительской политике. Некоторые народы погрязли в колонизации. Они принимают чужое господство, порой с благоговением", - отметил президент.
В Бамако, столице Мали, 22-23 декабря состоялся второй саммит Коллегии глав государств Конфедерации Государств Сахеля. На встрече лично присутствовали лидеры всех трех стран объединения. В ходе саммита главы государств должны принять отчет о выполнении дорожной карты первого года существования конфедерации.
Конфедерация государств Сахеля (КГС,CES) была образована 6 июля 2024 года. Под эгидой конфедерации страны-члены укрепляют сотрудничество в различных сферах от обороны до экономики и культуры, что отличает объединение от его прототипа - Альянса государств Сахеля (AES), образованного в 2023 году и формировавшего повестку вокруг вопросов безопасности.
Россия - Африка. Работа министерской конференции - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Россия и страны Африки призвали к мирному решению конфликтов
21 декабря, 02:25
 
В миреЗападная АфрикаБуркина-ФасоБамако
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала