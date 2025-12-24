Рейтинг@Mail.ru
Во Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 24.12.2025
07:58 24.12.2025 (обновлено: 08:03 24.12.2025)
Во Внуково ввели временные ограничения
Во Внуково ввели временные ограничения
Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.12.2025
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Во Внуково ввели временные ограничения

Росавиация ввела временные ограничения во Внуково

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Внуково". В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Внуково" он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании части рейсов.
"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта", - уточнили в Росавиации.
Самолет Airbus 330 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения
07:52
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
