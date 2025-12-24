https://ria.ru/20251224/aeroport-2064235451.html
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.12.2025
