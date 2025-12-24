Рейтинг@Mail.ru
00:08 24.12.2025 (обновлено: 01:14 24.12.2025)
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
Ограничения на использование воздушного пространства введены в аэропорту "Домодедово", сообщает Росавиация.
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты

Пассажиры возле аэропорта Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Ограничения на использование воздушного пространства введены в аэропорту "Домодедово", сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово". В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе "Домодедово", — говорится в сообщении.
Там уточнили, что аэропорт согласовывает с соответствующими органами рейсы на прилет и на вылет. При этом возможны изменения в расписаниях некоторых рейсов.
Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
