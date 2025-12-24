https://ria.ru/20251224/aeroport-2064206156.html
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
Ограничения на использование воздушного пространства введены в аэропорту "Домодедово", сообщает Росавиация. РИА Новости, 24.12.2025
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения