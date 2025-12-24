Абдразаков поблагодарил Путина за доверие

В Севастополе на территории современного общественного пространства от Артиллерийской до Карантинной бухты в районе мыса Хрустальный строится масштабный культурно-парковый кластер. В его границах будут размещены музейно-мемориальный комплекс в честь защитников Севастополя в 1941-1942 годах, парк, киноконцертный комплекс, театр оперы и балета, высшая школа театрального и музыкального искусства, хореографическая академия и музей. Зрительный зал театра рассчитан на 1,1 тысячи посетителей, а его большая смотровая площадка будет выдаваться в море на 35 метров, с нее будет открываться вид на вход в бухту и исторические батареи города.