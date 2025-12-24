https://ria.ru/20251224/abdrazakov--2064437871.html
Абдразаков поблагодарил Путина за доверие
Абдразаков поблагодарил Путина за доверие - РИА Новости, 24.12.2025
Абдразаков поблагодарил Путина за доверие
Художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдар Абдразаков поблагодарил президента России Владимира Путина за доверие РИА Новости, 24.12.2025
Абдразаков поблагодарил Путина за доверие
Абдразаков поблагодарил Путина за доверие возглавить театр в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдар Абдразаков поблагодарил президента России Владимира Путина за доверие к нему в качестве руководителя первого в Крыму театра оперы и балета.
Путин
присвоил почетное звание "Народный артист Российской Федерации" художественному руководителю учреждения Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдару Абдразакову
, церемония награждения прошла в среду в Кремле.
"Благодарю Вас за доверие возглавить Севастопольский театр оперы и балета. Это первый театр оперы и балета в Крыму
, никогда еще не было театра оперы и балета в Крыму", – сказал Абдразаков в ходе церемонии награждения.
Он добавил, что театр в Севастополе
еще строится, но несколько постановок коллектива театра уже показываются с большим успехом в разных городах страны.
В Севастополе на территории современного общественного пространства от Артиллерийской до Карантинной бухты в районе мыса Хрустальный строится масштабный культурно-парковый кластер. В его границах будут размещены музейно-мемориальный комплекс в честь защитников Севастополя в 1941-1942 годах, парк, киноконцертный комплекс, театр оперы и балета, высшая школа театрального и музыкального искусства, хореографическая академия и музей. Зрительный зал театра рассчитан на 1,1 тысячи посетителей, а его большая смотровая площадка будет выдаваться в море на 35 метров, с нее будет открываться вид на вход в бухту и исторические батареи города.
Первая постановка в строящемся в Севастополе театре оперы и балета состоится в конце 2026 года, отмечал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев
