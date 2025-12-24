Рейтинг@Mail.ru
Абдразаков поблагодарил Путина за доверие - РИА Новости, 24.12.2025
18:19 24.12.2025
Абдразаков поблагодарил Путина за доверие
Художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдар Абдразаков поблагодарил президента России Владимира Путина за доверие РИА Новости, 24.12.2025
севастополь, республика крым, россия, ильдар абдразаков, владимир путин, михаил развожаев
Севастополь, Республика Крым, Россия, Ильдар Абдразаков, Владимир Путин, Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдар Абдразаков поблагодарил президента России Владимира Путина за доверие к нему в качестве руководителя первого в Крыму театра оперы и балета.
Путин присвоил почетное звание "Народный артист Российской Федерации" художественному руководителю учреждения Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдару Абдразакову, церемония награждения прошла в среду в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин назвал получивших госнаграды в Кремле творцами
Вчера, 18:11
"Благодарю Вас за доверие возглавить Севастопольский театр оперы и балета. Это первый театр оперы и балета в Крыму, никогда еще не было театра оперы и балета в Крыму", – сказал Абдразаков в ходе церемонии награждения.
Он добавил, что театр в Севастополе еще строится, но несколько постановок коллектива театра уже показываются с большим успехом в разных городах страны.
В Севастополе на территории современного общественного пространства от Артиллерийской до Карантинной бухты в районе мыса Хрустальный строится масштабный культурно-парковый кластер. В его границах будут размещены музейно-мемориальный комплекс в честь защитников Севастополя в 1941-1942 годах, парк, киноконцертный комплекс, театр оперы и балета, высшая школа театрального и музыкального искусства, хореографическая академия и музей. Зрительный зал театра рассчитан на 1,1 тысячи посетителей, а его большая смотровая площадка будет выдаваться в море на 35 метров, с нее будет открываться вид на вход в бухту и исторические батареи города.
Первая постановка в строящемся в Севастополе театре оперы и балета состоится в конце 2026 года, отмечал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения государственных наград. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин пообщался с награжденными за бокалом шампанского
Вчера, 17:53
 
СевастопольРеспублика КрымРоссияИльдар АбдразаковВладимир ПутинМихаил Развожаев
 
 
