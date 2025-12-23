Рейтинг@Mail.ru
Жители Молдавии не верят обещаниям правительства, показал опрос - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/zhiteli-2064110037.html
Жители Молдавии не верят обещаниям правительства, показал опрос
Жители Молдавии не верят обещаниям правительства, показал опрос - РИА Новости, 23.12.2025
Жители Молдавии не верят обещаниям правительства, показал опрос
Жители Молдавии не верят, что правительство под руководством премьера Александра Мунтяну выполнит предвыборные обещания, свидетельствуют данные соцопроса,... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T15:43:00+03:00
2025-12-23T15:43:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
наша партия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590621511_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_d58c4bcf68c93526586122e2d6d9bb1d.jpg
https://ria.ru/20251222/moldavija-2063838071.html
https://ria.ru/20251219/dodon-2063138994.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590621511_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_336db122c5830c5e001c2bfc6dd71195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, наша партия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Наша партия
Жители Молдавии не верят обещаниям правительства, показал опрос

iData: жители Молдавии не верят предвыборным обещаниям правительства

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Жители Молдавии не верят, что правительство под руководством премьера Александра Мунтяну выполнит предвыборные обещания, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовала в среду молдавская компания по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Жителей Молдавии попросили ответить, насколько они верят в то, что новое правительство выполнит предвыборные обещания. На этот вопрос 31% респондентов ответили, что "вообще не верят", 10,2% - "не особо верят". "Средний уровень доверия" в возможности властей выразили 24,7% молдаван. Верят в правительство 16,6%, "очень верят" - 14,3% участников опроса. Еще 3,2% респондентов не стали отвечать на этот вопрос.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Молдавская опозиция обвинила власти в экономии на социальных выплатах
22 декабря, 14:06
Опрос проводился в период с 11 по 18 декабря, в нем приняли участие 1000 человек из 275 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Додон призвал молдавскую оппозицию объединиться для смены власти
19 декабря, 10:56
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулНаша партия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала