Россия экспортирует зерновых на уровне 55 миллионов тонн, заявил Патрушев

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия экспортирует зерновых на уровне 53–55 миллионов тонн по итогам 2025 года, что соответствует средним значениям за пять лет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Экспорт зерновых по итогам текущего сельхозсезона прогнозируется на уровне 53–55 миллионов тонн, что соответствует средним значениям за пять лет. Россия - надежный торговый партнер, и свои обязательства мы всегда выполняем", - заявил он в интервью газете "Известия".
Он добавил, что при изменении ценовой конъюнктуры объемы поставок зерна возрастут.
По словам вице-премьера, российское зерно остается одним из самых востребованных товаров на глобальной арене. Так, в сельхозсезоне 2023-2024 годов зарубежным партнерам были направлены рекордные объемы - больше 70 миллионов тонн.
"Сегодня мы действительно находимся в фазе более низких мировых цен. Это отразилось и на экспортных показателях. Однако с августа динамика постепенно выравнивается", - заверил Патрушев.
