Россия экспортирует зерновых на уровне 55 миллионов тонн, заявил Патрушев

Он добавил, что при изменении ценовой конъюнктуры объемы поставок зерна возрастут.

По словам вице-премьера, российское зерно остается одним из самых востребованных товаров на глобальной арене. Так, в сельхозсезоне 2023-2024 годов зарубежным партнерам были направлены рекордные объемы - больше 70 миллионов тонн.