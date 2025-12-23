Рейтинг@Mail.ru
23.12.2025

Россия экспортирует зерновых на уровне 55 миллионов тонн, заявил Патрушев
02:04 23.12.2025
Россия экспортирует зерновых на уровне 55 миллионов тонн, заявил Патрушев
Россия экспортирует зерновых на уровне 53–55 миллионов тонн по итогам 2025 года, что соответствует средним значениям за пять лет, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 23.12.2025
Россия экспортирует зерновых на уровне 55 миллионов тонн, заявил Патрушев

Патрушев: экспорт зерна в 2025 году составит 53-55 миллионов тонн

© РИА Новости / Сергей Венявский | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых культур
Уборка урожая зерновых культур - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Сергей Венявский
Перейти в медиабанк
Уборка урожая зерновых культур. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия экспортирует зерновых на уровне 53–55 миллионов тонн по итогам 2025 года, что соответствует средним значениям за пять лет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Экспорт зерновых по итогам текущего сельхозсезона прогнозируется на уровне 53–55 миллионов тонн, что соответствует средним значениям за пять лет. Россия - надежный торговый партнер, и свои обязательства мы всегда выполняем", - заявил он в интервью газете "Известия".
Зерно - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Патрушев рассказал об урожае зерна по итогам 2025 года
02:01
Он добавил, что при изменении ценовой конъюнктуры объемы поставок зерна возрастут.
По словам вице-премьера, российское зерно остается одним из самых востребованных товаров на глобальной арене. Так, в сельхозсезоне 2023-2024 годов зарубежным партнерам были направлены рекордные объемы - больше 70 миллионов тонн.
"Сегодня мы действительно находимся в фазе более низких мировых цен. Это отразилось и на экспортных показателях. Однако с августа динамика постепенно выравнивается", - заверил Патрушев.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Мишустин оценил урожай зерна в России
18 декабря, 17:30
 
