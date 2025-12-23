https://ria.ru/20251223/zdorove-2063974362.html
В России за неделю снизился темп прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом
Темп прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом в России за неделю снизился в 1,8 раза, среди вирусов гриппа доминирует A(H3N2), известный как гонконгский, сообщили РИА Новости, 23.12.2025
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Темп прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом в России за неделю снизился в 1,8 раза, среди вирусов гриппа доминирует A(H3N2), известный как гонконгский, сообщили в Роспотребнадзоре.
"В Российской Федерации на 51-й неделе текущего эпидсезона темп прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился в 1,8 раза. Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ остаётся низкой и составляет 1,8%. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует A(H3N2)", - рассказали журналистам в ведомстве.
Там уточнили, что в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 80,7 миллиона граждан - это 54,7% населения страны.
"За неделю зарегистрировано 11 205 случаев заболеваемости COVID‑19", - добавили в Роспотребнадзоре
.
В ведомстве призвали граждан соблюдать базовые меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать людных мест и массовых мероприятий, использовать защитные медицинские маски, особенно в местах повышенного риска.