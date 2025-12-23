Рейтинг@Mail.ru
23.12.2025
15:49 23.12.2025
Заявление Макрона о Путине вызвало переполох на Западе
Заявление Макрона о Путине вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 23.12.2025
Заявление Макрона о Путине вызвало переполох на Западе
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о переговорах с Владимиром Путиным вызвало вопросы в Брюсселе и показало кризис европейской дипломатии, пишет Le... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T15:49:00+03:00
2025-12-23T15:49:00+03:00
в мире
брюссель
франция
москва
владимир путин
эммануэль макрон
кайя каллас
брюссель
франция
москва
в мире, брюссель, франция, москва, владимир путин, эммануэль макрон, кайя каллас
В мире, Брюссель, Франция, Москва, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Кайя Каллас
Заявление Макрона о Путине вызвало переполох на Западе

Figaro: заявление Макрона о переговорах с Путиным вызвало вопросы в Брюсселе

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о переговорах с Владимиром Путиным вызвало вопросы в Брюсселе и показало кризис европейской дипломатии, пишет Le Figaro.
"Этот эпизод еще раз подчеркивает разногласия по поводу внешней политики Европейского союза", — говорится в публикации.
По данным издания, после предложения Макрона о возобновлении диалога с Москвой в Брюсселе задумались о том, кто может взять на себя роль собеседника президента России. Выдвигались предположения, что такой фигурой может стать глава евродипломатии Кая Каллас, однако неизвестно, что на самом деле имел в виду французский лидер.
"Созданная в 2009 году Европейская служба внешних связей (ЕСВС) сейчас "задыхается", по словам одного из дипломатов, работающих в Брюсселе. Идея предоставления европейским институтам единого голоса для общения с внешним миром пока так и не получила должного развития", — резюмируется в материале.
В пятницу французский президент заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.
В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреБрюссельФранцияМоскваВладимир ПутинЭммануэль МакронКайя Каллас
 
 
