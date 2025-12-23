Заявление Макрона о Путине вызвало переполох на Западе

"Этот эпизод еще раз подчеркивает разногласия по поводу внешней политики Европейского союза", — говорится в публикации.

"Созданная в 2009 году Европейская служба внешних связей (ЕСВС) сейчас "задыхается", по словам одного из дипломатов, работающих в Брюсселе. Идея предоставления европейским институтам единого голоса для общения с внешним миром пока так и не получила должного развития", — резюмируется в материале.