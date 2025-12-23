Рейтинг@Mail.ru
В США сделали громкое заявление о России из-за ситуации в зоне СВО
10:06 23.12.2025 (обновлено: 10:57 23.12.2025)
В США сделали громкое заявление о России из-за ситуации в зоне СВО
Россия обладает большим преимуществом в области вооружений и численности войск, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Youtube-канала профессора... РИА Новости, 23.12.2025
в мире
россия
украина
киев
ларри джонсон
гленн дизен
дмитрий песков
центральное разведывательное управление (цру)
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев, ларри джонсон, гленн дизен, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), оон
В мире, Россия, Украина, Киев, Ларри Джонсон, Гленн Дизен, Дмитрий Песков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия обладает большим преимуществом в области вооружений и численности войск, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Youtube-канала профессора Хельсинского университета Гленна Дизена.

"Сейчас русские находятся в более сильной позиции, чем когда-либо с начала специальной военной операции, как с точки зрения численности своих войск, так и с точки зрения доминирования в различных системах вооружения, а также из-за резкого сокращения численности украинских вооруженных сил и столь же резкого сокращения западной помощи", — сказал он.
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Мощный удар по ВСУ: какие цели поразили российские войска
22 декабря, 16:01
Аналитик отметил, что нет ни одного фактора, который давал бы Украине преимущество и способствовал бы появлению у нее рычагов влияния на переговорный процесс.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент России Владимир Путин 14 декабря заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Полный крах". На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО
12 декабря, 16:56
 
