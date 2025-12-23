В Швеции предложили запретить браки между близкими родственниками

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Правительство Швеции предложило законодательно запретить браки между двоюродными братьями и сестрами и другими близкими родственниками, Правительство Швеции предложило законодательно запретить браки между двоюродными братьями и сестрами и другими близкими родственниками, сообщило министерство юстиции королевства.

"Правительство приняло решение о внесении законодательного предложения о запрете браков между двоюродными братьями и сестрами, а также между другими близкими родственниками", - говорится в сообщении минюста на сайте правительства.

Ведомство также предлагает, чтобы подобные браки, заключенные за границей, не признавались в Швеции

По словам министерства, эти предложения направлены на противодействие притеснениям, связанным с понятием чести, и другим видам давления при заключении брака.

"Насилие и притеснения, связанные с честью, недопустимы в нашем обществе. Легко говорить о нулевой терпимости, но это должно быть отражено и в законодательстве", - приводятся слова министра юстиции Гуннара Стрёммера в сообщении.

Согласно проекту правительства, помимо браков между двоюродными братьями и сестрами, будут запрещены также браки между другими близкими родственниками. В частности, сводные братья и сестры, а также усыновленные братья и сестры, не смогут получить разрешение на вступление в брак друг с другом.