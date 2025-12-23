https://ria.ru/20251223/zapret-2064083151.html
В Швеции предложили запретить браки между близкими родственниками
В Швеции предложили запретить браки между близкими родственниками - РИА Новости, 23.12.2025
В Швеции предложили запретить браки между близкими родственниками
Правительство Швеции предложило законодательно запретить браки между двоюродными братьями и сестрами и другими близкими родственниками, сообщило министерство
В Швеции предложили запретить браки между близкими родственниками
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Правительство Швеции предложило законодательно запретить браки между двоюродными братьями и сестрами и другими близкими родственниками, сообщило
министерство юстиции королевства.
"Правительство приняло решение о внесении законодательного предложения о запрете браков между двоюродными братьями и сестрами, а также между другими близкими родственниками", - говорится в сообщении минюста на сайте правительства.
Ведомство также предлагает, чтобы подобные браки, заключенные за границей, не признавались в Швеции
.
По словам министерства, эти предложения направлены на противодействие притеснениям, связанным с понятием чести, и другим видам давления при заключении брака.
"Насилие и притеснения, связанные с честью, недопустимы в нашем обществе. Легко говорить о нулевой терпимости, но это должно быть отражено и в законодательстве", - приводятся слова министра юстиции Гуннара Стрёммера в сообщении.
Согласно проекту правительства, помимо браков между двоюродными братьями и сестрами, будут запрещены также браки между другими близкими родственниками. В частности, сводные братья и сестры, а также усыновленные братья и сестры, не смогут получить разрешение на вступление в брак друг с другом.
Предполагается, что законодательные изменения вступят в силу 1 июля 2026 года.