"Запорожсталь" остановила производство из-за отключения электроэнергии - РИА Новости, 23.12.2025
14:48 23.12.2025
"Запорожсталь" остановила производство из-за отключения электроэнергии
"Запорожсталь" остановила производство из-за отключения электроэнергии
Металлургическое предприятие "Запорожсталь" в подконтрольном Киеву Запорожье остановило производство из-за отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба...
запорожье
светлана гринчук
запорожсталь
запорожье
Новости
ru-RU
"Запорожсталь" остановила производство из-за отключения электроэнергии

Линии электропередачи
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Металлургическое предприятие "Запорожсталь" в подконтрольном Киеву Запорожье остановило производство из-за отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба компании во вторник.
"Двадцать третьего декабря произошло полное обесточивание ПАО "Запорожсталь", что привело к аварийной остановке производства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.
Отмечается, что производство возобновится после восстановления внешнего энергоснабжения.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала