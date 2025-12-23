"Запорожсталь" остановила производство из-за отключения электроэнергии

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Металлургическое предприятие "Запорожсталь" в подконтрольном Киеву Запорожье остановило производство из-за отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба компании во вторник.
"Двадцать третьего декабря произошло полное обесточивание ПАО "Запорожсталь", что привело к аварийной остановке производства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.
Отмечается, что производство возобновится после восстановления внешнего энергоснабжения.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.