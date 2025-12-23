https://ria.ru/20251223/zapad-2064051119.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки
Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в различных районах Харьковской области,... РИА Новости, 23.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 200 боевиков в зоне действия "Запада" за сутки