Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 23.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки
Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в различных районах Харьковской области,... РИА Новости, 23.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки

ВСУ потеряли до 200 боевиков в зоне действия "Запада" за сутки

Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Ковшаровка, Глушковка, Богуславка, Новоплатоновка и Дружелюбовка в Харьковской области, Новоегоровка в ЛНР, Александровка, Диброва, Дробышево, Красный Лиман и Ильичовка в ДНР.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 200 военнослужащих и 12 автомобилей. Уничтожены шесть складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
