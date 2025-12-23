Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.