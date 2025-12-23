ГД приняла закон о повышении штрафов за навязывание дополнительных услуг

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Госдума приняла Госдума приняла законопроект об увеличении штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг.

Сейчас они составляют от двух до четырех тысяч рублей для должностных лиц и от двадцати до сорока тысяч — для юридических.

Теперь же должностных лиц и ИП оштрафуют за нарушения на сумму от 50 до 150 тысяч рублей, юридических лиц — от 200 до 500 тысяч.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, усиление ответственности защитит потребителей от недобросовестных продавцов.

Первый зампред комитета нижней палаты парламента по защите конкуренции Игорь Игошин пояснил, что почти каждый сталкивался с навязыванием дополнительных услуг в любой сфере — от банковской и страховой до здравоохранения. Чаще всего человеку они совершенно не нужны, но обходятся в ощутимую сумму.

« "В итоге покупатель несет совершенно необоснованные расходы. Причем в отдельных случаях накрутка может составлять десятки, а то и сотни тысяч рублей", — заявил парламентарий.