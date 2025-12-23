Рейтинг@Mail.ru
ГД приняла закон о повышении штрафов за навязывание дополнительных услуг - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 23.12.2025 (обновлено: 12:13 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/zakon-2064038352.html
ГД приняла закон о повышении штрафов за навязывание дополнительных услуг
ГД приняла закон о повышении штрафов за навязывание дополнительных услуг - РИА Новости, 23.12.2025
ГД приняла закон о повышении штрафов за навязывание дополнительных услуг
Госдума приняла законопроект об увеличении штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T11:36:00+03:00
2025-12-23T12:13:00+03:00
госдума рф
вячеслав володин
игорь игошин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978506005_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_29c8ae51b4e988580f1b54e2d7a151c2.jpg
https://ria.ru/20251216/gosduma-2062363939.html
https://ria.ru/20251220/shtraf-2063458778.html
https://ria.ru/20251218/ukrashenie-2062803537.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978506005_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b53b4c65497df140d5ec71df4d15e9c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, вячеслав володин, игорь игошин, общество
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Игорь Игошин, Общество
ГД приняла закон о повышении штрафов за навязывание дополнительных услуг

В РФ резко вырастут штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной думы
Фойе Государственной думы - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Фойе Государственной думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Госдума приняла законопроект об увеличении штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг.
Сейчас они составляют от двух до четырех тысяч рублей для должностных лиц и от двадцати до сорока тысяч — для юридических.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Госдума ужесточила штрафы за нарушения прав потребителей финансовых услуг
16 декабря, 13:18
Теперь же должностных лиц и ИП оштрафуют за нарушения на сумму от 50 до 150 тысяч рублей, юридических лиц — от 200 до 500 тысяч.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, усиление ответственности защитит потребителей от недобросовестных продавцов.
Девушка считает деньги на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Россиян предупредили о штрафе при выбросе строительного мусора
20 декабря, 03:18
Первый зампред комитета нижней палаты парламента по защите конкуренции Игорь Игошин пояснил, что почти каждый сталкивался с навязыванием дополнительных услуг в любой сфере — от банковской и страховой до здравоохранения. Чаще всего человеку они совершенно не нужны, но обходятся в ощутимую сумму.
«

"В итоге покупатель несет совершенно необоснованные расходы. Причем в отдельных случаях накрутка может составлять десятки, а то и сотни тысяч рублей", — заявил парламентарий.

Игошин подчеркнул, что нередко недобросовестные продавцы вписывают в договор пункты, из-за которых покупка основных товаров сопровождается обязательным приобретением дополнительных услуг.
Новогодние украшения на рабочем столе в офисе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Юрист предупредил о штрафах за украшение рабочих мест к Новому году
18 декабря, 03:08
 
Госдума РФВячеслав ВолодинИгорь ИгошинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала