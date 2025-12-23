Рейтинг@Mail.ru
17:10 23.12.2025
"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС, заявил Лихачев
алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС
"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС, заявил Лихачев

Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Росатом" готов к международному сотрудничеству по Запорожской АЭС, но в рамках закона и безусловного обеспечения безопасности станции, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
Коммерческий аспект работы ЗАЭС может быть предметом международных переговоров, сказал Лихачев журналистам.
"В рамках законодательства, в рамках безусловного обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции, в рамках поддержки высокопрофессионального коллектива (ЗАЭС - ред.) мы готовы к международным дискуссиям и готовы к международному сотрудничеству", - подчеркнул он.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Лихачев: коммерческий аспект работы ЗАЭС может быть предметом переговоров
Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
