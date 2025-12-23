Рейтинг@Mail.ru
ЗАЭС планирует получить лицензии на эксплуатацию еще четырех блоков - РИА Новости, 23.12.2025
16:23 23.12.2025 (обновлено: 16:30 23.12.2025)
ЗАЭС планирует получить лицензии на эксплуатацию еще четырех блоков
росэнергоатом, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), запорожская аэс
Росэнергоатом, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Запорожская АЭС
ЗАЭС планирует получить лицензии на эксплуатацию еще четырех блоков

ЗАЭС планирует получить лицензии на эксплуатацию блоков №№2-6 в 2026-2027 годах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Запорожская АЭС планирует в 2026-2027 годах получить лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию блоков №№2-6, сообщил концерн "Росэнергоатом".
"Получение лицензий на энергоблоки №2-6 запланировано на 2026-2027 годы", - говорится в сообщении.
Во вторник Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока №1.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Глава ЗАЭС предупредил о чернобыльском сценарии при атаках на станцию
20 декабря, 06:59
 
РосэнергоатомФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Запорожская АЭС
 
 
