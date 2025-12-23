https://ria.ru/20251223/zaes-2064125892.html
ЗАЭС планирует получить лицензии на эксплуатацию еще четырех блоков
Запорожская АЭС планирует в 2026-2027 годах получить лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию блоков №№2-6, сообщил концерн "Росэнергоатом". РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:23:00+03:00
ЗАЭС планирует получить лицензии на эксплуатацию блоков №№2-6 в 2026-2027 годах