https://ria.ru/20251223/zaes-2064125640.html
Ростехнадзор выдал ЗАЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока номер один
Ростехнадзор выдал ЗАЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока номер один - РИА Новости, 23.12.2025
Ростехнадзор выдал ЗАЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока номер один
Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока № 1, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:22:00+03:00
2025-12-23T16:22:00+03:00
2025-12-23T17:38:00+03:00
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
запорожская аэс
росэнергоатом
александр трембицкий
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064139157_0:39:3571:2048_1920x0_80_0_0_064cad2ee9f807bfecf675ec79c7e0d9.jpg
https://ria.ru/20251216/aes-2062463882.html
https://ria.ru/20251220/zaes-2063472720.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064139157_474:0:3205:2048_1920x0_80_0_0_4a35d0145bd6dc386ac029d9e8bc7cef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), запорожская аэс, росэнергоатом, александр трембицкий, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Александр Трембицкий, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Ростехнадзор выдал ЗАЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока номер один
РИА Новости: Ростехнадзор выдал ЗАЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока № 1