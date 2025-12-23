Рейтинг@Mail.ru
Ростехнадзор выдал ЗАЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока номер один - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 23.12.2025 (обновлено: 17:38 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/zaes-2064125640.html
Ростехнадзор выдал ЗАЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока номер один
Ростехнадзор выдал ЗАЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока номер один - РИА Новости, 23.12.2025
Ростехнадзор выдал ЗАЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока номер один
Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока № 1, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:22:00+03:00
2025-12-23T17:38:00+03:00
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
запорожская аэс
росэнергоатом
александр трембицкий
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064139157_0:39:3571:2048_1920x0_80_0_0_064cad2ee9f807bfecf675ec79c7e0d9.jpg
https://ria.ru/20251216/aes-2062463882.html
https://ria.ru/20251220/zaes-2063472720.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064139157_474:0:3205:2048_1920x0_80_0_0_4a35d0145bd6dc386ac029d9e8bc7cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), запорожская аэс, росэнергоатом, александр трембицкий, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Александр Трембицкий, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Ростехнадзор выдал ЗАЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока номер один

РИА Новости: Ростехнадзор выдал ЗАЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока № 1

© РИА Новости / Константин МихальчевскийЭнергоблок № 1 Запорожской атомной электростанции
Энергоблок № 1 Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Энергоблок № 1 Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока № 1, передает корреспондент РИА Новости.
Глава ведомства Александр Трембицкий вручил ее руководителю "Росатома" Алексею Лихачеву, его первому заместителю Андрею Петрову, гендиректору "Росэнергоатома" Александру Шутикову и главе АО "Эксплуатирующая организация ЗАЭС" Рамилю Галиеву.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
На Запорожской АЭС повреждена линия связи
16 декабря, 18:31
Получение лицензии на эксплуатацию — ключевой этап для обеспечения долгосрочной и безопасной работы блока. Ее выдали на десять лет.
Как сообщил "Росэнергоатом", станция планирует получить лицензии на эксплуатацию блоков № 2-6 в ближайшие два года. Капитальный ремонт объектов запланирован на 2026-й.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.

Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Глава ЗАЭС предупредил о чернобыльском сценарии при атаках на станцию
20 декабря, 06:59
 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Запорожская АЭСРосэнергоатомАлександр ТрембицкийАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала