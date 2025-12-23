Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассчитывает, что новый глава ЮНЕСКО исправит ошибки предшественницы
12:17 23.12.2025 (обновлено: 12:37 23.12.2025)
Лавров рассчитывает, что новый глава ЮНЕСКО исправит ошибки предшественницы
россия, юнеско, москва, сергей лавров, одри азуле
Россия, ЮНЕСКО, Москва, Сергей Лавров, Одри Азуле
© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что новый гендиректор ЮНЕСКО Халед аль-Анани сможет исправить ошибки предыдущего руководителя организации Одре Азуле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы рассчитываем, что новый генеральный директор... воспользуется полученным от государства мирового большинства кредитом доверия и без раскачки начнет исправлять многочисленные ошибки и подводные мины, которые заложила его предшественница", - сказал Лавров на Собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Лавров назвал победу аль-Анани на выборах главы ЮНЕСКО обнадеживающим шагом
РоссияЮНЕСКОМоскваСергей ЛавровОдри Азуле
 
 
