Аналитик описал среднестатистического покупателя квартиры в России

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Среднестатистический покупатель квартиры в России - это женщина 35-40 лет с доходом порядка 190 тысяч рублей, рассказал РИА Новости генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости "ФЛИП" Евгений Шавнев.

"Если говорить о гендерном распределении среди покупателей, то 59% приходится на женщин, 41% - мужчин. Причем в половине случаев женщины находятся в разводе или не в браке. Стоит отметить, что в отличие от мужчин, женщины обязательно обратят внимание на обеспеченность жилого комплекса школами и детскими садами, а также на их транспортную доступность. Понимая, что покупка недвижимости носит долгосрочный характер и за это время семейная ситуация может поменяться", - рассказывает аналитик.

"Мужчина в свою очередь выбирает недвижимость чаще по принципу удобной локации, престижности района", - добавляет Шавнев. По его словам, среднестатистическому покупателю - 35-40 лет.

При этом в этом году появилась явная тенденция по разделению категорий покупателей. Первые - это те, для которых цена является фактором принятия решения. Вторые - это те, кто подбирает жилье исходя из определенной локации и статуса недвижимости. Средний доход покупателя квартиры составляет порядка 190 тысяч рублей. Однако он сильно варьируется в зависимости от региона и формата покупки недвижимости.

Покупатели недвижимости чаще всего работают в сфере торговли (25%), строительства (13%) или промышленности (18%). На них приходится в совокупности более 55% от всех покупателей. Интересно отметить, что 20% тех, кто планирует приобрести квартиру в ближайшее время, нигде официально не работают и имеют статус самозанятых. При этом минимальная доля покупателей приходится на научных сотрудников (2%), работников сельского хозяйства (4%) и сферы общественного питания (7%). На работников финансовых организаций, страховых, банков приходится чуть более 10%.

Около 60% потенциальных покупателей квартир рассматривают варианты одна-двух комнатные объекты. При этом 80% из них, не имеют детей или имеют не более одного ребенка. Оставшиеся - от трех и более и здесь уже 75% - это люди, находящиеся в браке с двумя и более детьми. Около 57% покупателей сейчас активно интересуются объектами недвижимости с ремонтом или с чистовой отделкой с целью сэкономить на ремонте.