Власти Йемена и хуситы договорились об обмене пленными, сообщил источник
12:58 23.12.2025 (обновлено: 13:15 23.12.2025)
Власти Йемена и хуситы договорились об обмене пленными, сообщил источник
Международно признанное правительство Йемена и правящее на севере страны шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) подписали в столице Омана... РИА Новости, 23.12.2025
йемен, оман, в мире, маскат (город), ансар алла
Йемен, Оман, В мире, Маскат (город), Ансар Алла
© AP Photo / Hani MohammedБойцы-хуситы в Йемене
Бойцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-хуситы в Йемене. Архивное фото
КАИР, 23 дек - РИА Новости. Международно признанное правительство Йемена и правящее на севере страны шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) подписали в столице Омана Маскате соглашение об обмене пленными по принципу "все на всех", сообщил во вторник РИА Новости источник в правительстве.
"Правительство Йемена и "Ансар Алла" подписали в Маскате соглашение об обмене пленными по принципу "все на всех", - сказал источник.
Он уточнил, что "соглашение об обмене пленными между правительством Йемена и хуситами включает в себя освобождение хуситами члена парламента от партии "Ислах" Мухаммеда Кахтана и семь саудовских пленных".
ЙеменОманВ миреМаскат (город)Ансар Алла
 
 
