Власти Йемена и хуситы договорились об обмене пленными, сообщил источник
Международно признанное правительство Йемена и правящее на севере страны шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) подписали в столице Омана... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:58:00+03:00
2025-12-23T12:58:00+03:00
2025-12-23T13:15:00+03:00
