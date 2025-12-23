Власти архипелага Сокотра поддержали сепаратистов Южного Йемена

Переходный совет Южного Йемена требует восстановления Народной Демократической Республики Йемен, которая существовала на юге Йемена и объединилась с севером 22 мая 1990 года, образовав Республику Йемен. Совет обосновывает это требование тем, что жители южных провинций страдали от несправедливости и угнетения со стороны севера после гражданской войны 1994 года.