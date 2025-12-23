Рейтинг@Mail.ru
Власти архипелага Сокотра поддержали сепаратистов Южного Йемена - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:37 23.12.2025 (обновлено: 00:40 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/yemen-2063973290.html
Власти архипелага Сокотра поддержали сепаратистов Южного Йемена
Власти архипелага Сокотра поддержали сепаратистов Южного Йемена - РИА Новости, 23.12.2025
Власти архипелага Сокотра поддержали сепаратистов Южного Йемена
Местные власти входящего в состав Йемена архипелага Сокотра на побережье Индийского океана в понедельник объявили о своей поддержке шагов Переходного совета... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T00:37:00+03:00
2025-12-23T00:40:00+03:00
в мире
йемен
индийский океан
оаэ
айдарус аз-зубейди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057241233_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_90792b744691bc2909d1a4f0ca75a601.jpg
https://ria.ru/20251203/yemen-2059483676.html
https://ria.ru/20250604/jemen-2020781078.html
йемен
индийский океан
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057241233_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8b7bd8a22c2adf7199d776316b34c46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, индийский океан, оаэ, айдарус аз-зубейди
В мире, Йемен, Индийский океан, ОАЭ, Айдарус аз-Зубейди
Власти архипелага Сокотра поддержали сепаратистов Южного Йемена

Власти Сокотры поддержали провозглашение государства Южной Аравии

© AP Photo / Hani MohammedЙеменские военные полицейские
Йеменские военные полицейские - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
Йеменские военные полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 23 дек - РИА Новости. Местные власти входящего в состав Йемена архипелага Сокотра на побережье Индийского океана в понедельник объявили о своей поддержке шагов Переходного совета Южного Йемена по провозглашению государства Южной Аравии на территории южных и восточных провинций страны, заявил телеканалу сепаратистов Aden Independent губернатор Сокотры Раафат ат-Такали.
"Мы заявляем о нашей абсолютной поддержке главы Переходного совета Айдаруса аз-Зубейди и одобряем его стратегические шаги и суверенные решения по провозглашению Федеративного государства Южной Аравии", - отметил ат-Такали.
Повстанцы-хуситы на улице Саны - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Сепаратисты с юга Йемена захватили власть на востоке, сообщил источник
дополняется ...
По его словам, власти архипелага, который с начала войны против захвативших власть хуситов фактически находится под властью ОАЭ, готовы предоставить "все их ресурсы в распоряжение высшего руководства для установления национального суверенитета над всей южной территорией".
Ранее ряд членов международно признанного правительства Йемена также высказались в поддержку сепаратистов, что осудил лидер Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими. В начале декабря аль-Алими покинул Аден, где после захвата Саны хуситами в 2015 году находятся международно признанные власти Йемена, и отправился в Саудовскую Аравию в знак протеста против захвата силами сепаратистов юга стратегически важных провинций Хадрамаут и Аль-Махра на востоке Йемена. Укрепив контроль над Хадрамаутом и Аль-Махрой, совет фактически установил свой контроль над всеми территориями, где не правят хуситы.
Переходный совет Южного Йемена требует восстановления Народной Демократической Республики Йемен, которая существовала на юге Йемена и объединилась с севером 22 мая 1990 года, образовав Республику Йемен. Совет обосновывает это требование тем, что жители южных провинций страдали от несправедливости и угнетения со стороны севера после гражданской войны 1994 года.
Взрыв в городе Сана, Йемен - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Власти Йемена считают, что проблему с хуситами можно решить только силой
4 июня, 07:27
 
В миреЙеменИндийский океанОАЭАйдарус аз-Зубейди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала