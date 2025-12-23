Власти архипелага Сокотра поддержали сепаратистов Южного Йемена

КАИР, 23 дек - РИА Новости. Местные власти входящего в состав Йемена архипелага Сокотра на побережье Индийского океана в понедельник объявили о своей поддержке шагов Переходного совета Южного Йемена по провозглашению государства Южной Аравии на территории южных и восточных провинций страны, заявил телеканалу сепаратистов Aden Independent губернатор Сокотры Раафат ат-Такали.
"Мы заявляем о нашей абсолютной поддержке главы Переходного совета Айдаруса аз-Зубейди и одобряем его стратегические шаги и суверенные решения по провозглашению Федеративного государства Южной Аравии", - отметил ат-Такали.
По его словам, власти архипелага, который с начала войны против захвативших власть хуситов фактически находится под властью ОАЭ, готовы предоставить "все их ресурсы в распоряжение высшего руководства для установления национального суверенитета над всей южной территорией".
Ранее ряд членов международно признанного правительства Йемена также высказались в поддержку сепаратистов, что осудил лидер Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими. В начале декабря аль-Алими покинул Аден, где после захвата Саны хуситами в 2015 году находятся международно признанные власти Йемена, и отправился в Саудовскую Аравию в знак протеста против захвата силами сепаратистов юга стратегически важных провинций Хадрамаут и Аль-Махра на востоке Йемена. Укрепив контроль над Хадрамаутом и Аль-Махрой, совет фактически установил свой контроль над всеми территориями, где не правят хуситы.
Переходный совет Южного Йемена требует восстановления Народной Демократической Республики Йемен, которая существовала на юге Йемена и объединилась с севером 22 мая 1990 года, образовав Республику Йемен. Совет обосновывает это требование тем, что жители южных провинций страдали от несправедливости и угнетения со стороны севера после гражданской войны 1994 года.