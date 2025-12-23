https://ria.ru/20251223/yaponiya-2064112723.html
На остановленном реакторе АЭС "Фугэн" в Японии произошла утечка
На остановленном реакторе АЭС "Фугэн" в Японии произошла утечка - РИА Новости, 23.12.2025
На остановленном реакторе АЭС "Фугэн" в Японии произошла утечка
Японское агентство по атомной энергии (JAEA) сообщило об утечке воды с радиоактивным тритием на остановленном реакторе на MOX-топливе АЭС "Фугэн" в префектуре... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T15:48:00+03:00
2025-12-23T15:48:00+03:00
2025-12-23T15:48:00+03:00
в мире
фукуи (префектура)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749959917_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_5731296d29b491dcd6d5a1aab6954eed.jpg
https://ria.ru/20251222/lukashenko-2063735155.html
https://ria.ru/20251216/aes-2062463882.html
фукуи (префектура)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749959917_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_ed2894829a1fd7361923f0e353d95b46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, фукуи (префектура)
В мире, Фукуи (префектура)
На остановленном реакторе АЭС "Фугэн" в Японии произошла утечка
На остановленном реакторе АЭС "Фугэн" в Японии произошла утечка воды с тритием
ТОКИО, 23 дек - РИА Новости.
Японское агентство по атомной энергии (JAEA) сообщило
об утечке воды с радиоактивным тритием на остановленном реакторе на MOX-топливе АЭС "Фугэн" в префектуре Фукуи, облучения персонала и воздействия на окружающую среду зафиксировано не было.
Согласно официальным данным, инцидент произошёл около 15.18 по местному времени (09.18 мск) в ходе работ по демонтажу оборудования. Агентство также сообщило, что вода вытекла из трубопровода, несмотря на проведённые ранее работы по его осушению, и пообещало проверить корректность процедур.
"При выполнении работ по резке трубопровода в помещении испытательной установки на третьем этаже вспомогательного здания реактора были обнаружены капли воды, вытекающие из трубопровода", - говорится в сообщении JAEA.
По данным Агентства, в воде содержался тритий, а объём утечки составил около 20 миллилитров. Концентрация трития в воздухе помещения временно достигла 1,85 беккереля на кубический сантиметр, при этом суммарная концентрация утёкшего трития оценена примерно в 3,7 миллиона беккерелей.
"Трое работников, находившихся в помещении, немедленно покинули зону. В результате измерений внешнего облучения оно не было подтверждено, а также было установлено отсутствие внутреннего облучения", - уточняется в заявлении.
Агентство отмечает, что утечка не повлияла на окружающую среду.
Реактор "Фугэн" был окончательно остановлен в 2003 году, в настоящее время на объекте продолжаются работы по его поэтапному выводу из эксплуатации.