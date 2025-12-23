На остановленном реакторе АЭС "Фугэн" в Японии произошла утечка

ТОКИО, 23 дек - РИА Новости. Японское агентство по атомной энергии (JAEA) Японское агентство по атомной энергии (JAEA) сообщило об утечке воды с радиоактивным тритием на остановленном реакторе на MOX-топливе АЭС "Фугэн" в префектуре Фукуи, облучения персонала и воздействия на окружающую среду зафиксировано не было.

Согласно официальным данным, инцидент произошёл около 15.18 по местному времени (09.18 мск) в ходе работ по демонтажу оборудования. Агентство также сообщило, что вода вытекла из трубопровода, несмотря на проведённые ранее работы по его осушению, и пообещало проверить корректность процедур.

"При выполнении работ по резке трубопровода в помещении испытательной установки на третьем этаже вспомогательного здания реактора были обнаружены капли воды, вытекающие из трубопровода", - говорится в сообщении JAEA.

По данным Агентства, в воде содержался тритий, а объём утечки составил около 20 миллилитров. Концентрация трития в воздухе помещения временно достигла 1,85 беккереля на кубический сантиметр, при этом суммарная концентрация утёкшего трития оценена примерно в 3,7 миллиона беккерелей.

"Трое работников, находившихся в помещении, немедленно покинули зону. В результате измерений внешнего облучения оно не было подтверждено, а также было установлено отсутствие внутреннего облучения", - уточняется в заявлении.

Агентство отмечает, что утечка не повлияла на окружающую среду.