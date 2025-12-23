Рейтинг@Mail.ru
На остановленном реакторе АЭС "Фугэн" в Японии произошла утечка - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/yaponiya-2064112723.html
На остановленном реакторе АЭС "Фугэн" в Японии произошла утечка
На остановленном реакторе АЭС "Фугэн" в Японии произошла утечка - РИА Новости, 23.12.2025
На остановленном реакторе АЭС "Фугэн" в Японии произошла утечка
Японское агентство по атомной энергии (JAEA) сообщило об утечке воды с радиоактивным тритием на остановленном реакторе на MOX-топливе АЭС "Фугэн" в префектуре... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T15:48:00+03:00
2025-12-23T15:48:00+03:00
в мире
фукуи (префектура)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749959917_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_5731296d29b491dcd6d5a1aab6954eed.jpg
https://ria.ru/20251222/lukashenko-2063735155.html
https://ria.ru/20251216/aes-2062463882.html
фукуи (префектура)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749959917_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_ed2894829a1fd7361923f0e353d95b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, фукуи (префектура)
В мире, Фукуи (префектура)
На остановленном реакторе АЭС "Фугэн" в Японии произошла утечка

На остановленном реакторе АЭС "Фугэн" в Японии произошла утечка воды с тритием

© AP Photo / Hiro KomaeАЭС в Японии
АЭС в Японии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 23 дек - РИА Новости. Японское агентство по атомной энергии (JAEA) сообщило об утечке воды с радиоактивным тритием на остановленном реакторе на MOX-топливе АЭС "Фугэн" в префектуре Фукуи, облучения персонала и воздействия на окружающую среду зафиксировано не было.
Согласно официальным данным, инцидент произошёл около 15.18 по местному времени (09.18 мск) в ходе работ по демонтажу оборудования. Агентство также сообщило, что вода вытекла из трубопровода, несмотря на проведённые ранее работы по его осушению, и пообещало проверить корректность процедур.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Лукашенко назвал решение о третьем блоке Белорусской АЭС своевременным
22 декабря, 07:46
"При выполнении работ по резке трубопровода в помещении испытательной установки на третьем этаже вспомогательного здания реактора были обнаружены капли воды, вытекающие из трубопровода", - говорится в сообщении JAEA.
По данным Агентства, в воде содержался тритий, а объём утечки составил около 20 миллилитров. Концентрация трития в воздухе помещения временно достигла 1,85 беккереля на кубический сантиметр, при этом суммарная концентрация утёкшего трития оценена примерно в 3,7 миллиона беккерелей.
"Трое работников, находившихся в помещении, немедленно покинули зону. В результате измерений внешнего облучения оно не было подтверждено, а также было установлено отсутствие внутреннего облучения", - уточняется в заявлении.
Агентство отмечает, что утечка не повлияла на окружающую среду.
Реактор "Фугэн" был окончательно остановлен в 2003 году, в настоящее время на объекте продолжаются работы по его поэтапному выводу из эксплуатации.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
На Запорожской АЭС повреждена линия связи
16 декабря, 18:31
 
В миреФукуи (префектура)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала