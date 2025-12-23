Рейтинг@Mail.ru
В японском Университете Нагои во время уборки произошел взрыв
06:44 23.12.2025
В японском Университете Нагои во время уборки произошел взрыв
В японском Университете Нагои во время уборки произошел взрыв - РИА Новости, 23.12.2025
В японском Университете Нагои во время уборки произошел взрыв
в мире
япония
япония
в мире, япония
В мире, Япония
В японском Университете Нагои во время уборки произошел взрыв

В Университете Нагои во время уборки произошел взрыв, есть пострадавшие

© AP Photo / Hiro KomaeПолиция в Японии
Полиция в Японии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Hiro Komae
Полиция в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 23 дек – РИА Новости. Взрыв, предположительно, химического вещества произошел во время уборки в японском Университете Нагои в префектуре Аити, есть сведения о пострадавших, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные полиции.
Инцидент произошел утром во вторник. Отмечается, что в противопожарную службу поступил звонок о взрыве на территории Университета Нагои в районе Тикуса.
Есть сообщения о нескольких пострадавших, отмечает Киодо.
Причины взрыва не уточняются. Информации о числе и состоянии пострадавших нет.
Японские пожарные - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
СМИ: на базе ВВС США в Японии произошел взрыв
9 июня, 06:57
 
В миреЯпония
 
 
