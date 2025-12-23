https://ria.ru/20251223/yaponiya-2063994197.html
В японском Университете Нагои во время уборки произошел взрыв
В японском Университете Нагои во время уборки произошел взрыв - РИА Новости, 23.12.2025
В японском Университете Нагои во время уборки произошел взрыв
Взрыв, предположительно, химического вещества произошел во время уборки в японском Университете Нагои в префектуре Аити, есть сведения о пострадавших, сообщает... РИА Новости, 23.12.2025
В японском Университете Нагои во время уборки произошел взрыв
В Университете Нагои во время уборки произошел взрыв, есть пострадавшие
ТОКИО, 23 дек – РИА Новости.
Взрыв, предположительно, химического вещества произошел во время уборки в японском Университете Нагои в префектуре Аити, есть сведения о пострадавших, сообщает агентство Киодо
со ссылкой на данные полиции.
Инцидент произошел утром во вторник. Отмечается, что в противопожарную службу поступил звонок о взрыве на территории Университета Нагои в районе Тикуса.
Есть сообщения о нескольких пострадавших, отмечает Киодо.
Причины взрыва не уточняются. Информации о числе и состоянии пострадавших нет.