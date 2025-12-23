Японские НПО требуют раскрыть личность заявившего про ядерное оружие

ТОКИО, 23 дек – РИА Новости. Японские антиядерные неправительственные организации направили официальное письмо премьер-министру страны Санаэ Такаити с протестом против заявлений одного из сотрудников ее канцелярии о необходимости обладания ядерным оружием, потребовав обнародовать личность чиновника, допустившего такие высказывания, и провести расследование.
В обращении, с которым ознакомилось РИА Новости, подчеркивается, что заявления, прозвучавшие от представителя правительства в сфере безопасности, являются "чрезвычайно серьезными" и несовместимыми с государственной политикой страны.
"Подобные высказывания подрывают саму основу принципов, которых Япония придерживалась как единственная страна, подвергшаяся атомным бомбардировкам... Мы требуем немедленно раскрыть личность должностного лица, допустившего эти заявления, а также четко разъяснить, отражают ли они позицию правительства", — подчеркивается в документе.
Авторы письма призывают правительство подтвердить неизменность неядерных принципов, принести публичные разъяснения и не допустить подрыва доверия к Японии как к государству, последовательно выступающему за ядерное разоружение.
Агентство Киодо 18 декабря передавало, что один из представителей канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити, курирующий вопросы национальной безопасности, заявил о необходимости обладания ядерным оружием. Отмечалось, что общение с чиновником было неофициальным и проходило на условиях не публиковать информацию. Тем не менее Киодо сочло нужным обнародовать слова госслужащего.
Вместе с этим, по данным Киодо, источник одновременно отметил, что реализация такого шага в действительности не является простой, так как "это не та вещь, которую можно просто пойти и купить, как в круглосуточном магазине". Собеседник прессы также подчеркнул, что не обсуждал пересмотр трех безъядерных принципов с премьер-министром Санаэ Такаити, указав при этом, что данная тема способна расколоть общественное мнение.
Подобная позиция уже вызвала критику не только со стороны оппозиции, но и внутри правящей партии, так как она существенно расходится с официальной линией Токио как единственной в мире страны, пережившей атомные бомбардировки, и последовательно выступающей за построение "мира без ядерного оружия".
В свою очередь, генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара заявил, что правительство Японии продолжит придерживаться традиционных принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие".
