Японские НПО требуют раскрыть личность заявившего про ядерное оружие
05:42 23.12.2025
Японские НПО требуют раскрыть личность заявившего про ядерное оружие
Японские НПО требуют раскрыть личность заявившего про ядерное оружие
в мире
япония
токио
санаэ такаити
минору кихара
япония
токио
2025
в мире, япония, токио, санаэ такаити, минору кихара
Японские НПО требуют раскрыть личность заявившего про ядерное оружие

Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета. Архивное фото
ТОКИО, 23 дек – РИА Новости. Японские антиядерные неправительственные организации направили официальное письмо премьер-министру страны Санаэ Такаити с протестом против заявлений одного из сотрудников ее канцелярии о необходимости обладания ядерным оружием, потребовав обнародовать личность чиновника, допустившего такие высказывания, и провести расследование.
В обращении, с которым ознакомилось РИА Новости, подчеркивается, что заявления, прозвучавшие от представителя правительства в сфере безопасности, являются "чрезвычайно серьезными" и несовместимыми с государственной политикой страны.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Власти Японии отреагировали на слова чиновника про ЯО
19 декабря, 06:36
"Подобные высказывания подрывают саму основу принципов, которых Япония придерживалась как единственная страна, подвергшаяся атомным бомбардировкам... Мы требуем немедленно раскрыть личность должностного лица, допустившего эти заявления, а также четко разъяснить, отражают ли они позицию правительства", — подчеркивается в документе.
Авторы письма призывают правительство подтвердить неизменность неядерных принципов, принести публичные разъяснения и не допустить подрыва доверия к Японии как к государству, последовательно выступающему за ядерное разоружение.
Агентство Киодо 18 декабря передавало, что один из представителей канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити, курирующий вопросы национальной безопасности, заявил о необходимости обладания ядерным оружием. Отмечалось, что общение с чиновником было неофициальным и проходило на условиях не публиковать информацию. Тем не менее Киодо сочло нужным обнародовать слова госслужащего.
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Экс-премьер Японии предупредил о последствиях обладания ядерным оружием
21 декабря, 06:58
Вместе с этим, по данным Киодо, источник одновременно отметил, что реализация такого шага в действительности не является простой, так как "это не та вещь, которую можно просто пойти и купить, как в круглосуточном магазине". Собеседник прессы также подчеркнул, что не обсуждал пересмотр трех безъядерных принципов с премьер-министром Санаэ Такаити, указав при этом, что данная тема способна расколоть общественное мнение.
Подобная позиция уже вызвала критику не только со стороны оппозиции, но и внутри правящей партии, так как она существенно расходится с официальной линией Токио как единственной в мире страны, пережившей атомные бомбардировки, и последовательно выступающей за построение "мира без ядерного оружия".
В свою очередь, генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара заявил, что правительство Японии продолжит придерживаться традиционных принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Япония тоже хочет ядерное оружие
28 сентября 2024, 08:00
 
В миреЯпонияТокиоСанаэ ТакаитиМинору Кихара
 
 
