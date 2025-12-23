Японские НПО требуют раскрыть личность заявившего про ядерное оружие

ТОКИО, 23 дек – РИА Новости. Японские антиядерные неправительственные организации направили официальное письмо премьер-министру страны Санаэ Такаити с протестом против заявлений одного из сотрудников ее канцелярии о необходимости обладания ядерным оружием, потребовав обнародовать личность чиновника, допустившего такие высказывания, и провести расследование.

В обращении, с которым ознакомилось РИА Новости, подчеркивается, что заявления, прозвучавшие от представителя правительства в сфере безопасности, являются "чрезвычайно серьезными" и несовместимыми с государственной политикой страны.

Вместе с этим, по данным Киодо, источник одновременно отметил, что реализация такого шага в действительности не является простой, так как "это не та вещь, которую можно просто пойти и купить, как в круглосуточном магазине". Собеседник прессы также подчеркнул, что не обсуждал пересмотр трех безъядерных принципов с премьер-министром Санаэ Такаити, указав при этом, что данная тема способна расколоть общественное мнение.