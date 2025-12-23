https://ria.ru/20251223/vzryvy-2063994482.html
По всей Украине прогремели взрывы
По всей Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 23.12.2025
По всей Украине прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких регионах страны на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 23.12.2025
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких регионах страны на фоне воздушной тревоги.
В начале ночи появилась информация о таком инциденте в Харькове
. Затем взрывы прогремели в Киеве, Ровно, Одессе, Черкассах, Хмельницком, а также в Рогатине Ивано-Франковской области, сообщалось о прилетах в Житомирской области.
В Одесской области повреждения получили энергетические объекты и портовая инфраструктура. В Черниговской, Сумской, Днепропетровской областях и Киеве ввели экстренные отключения света.
В Николаевской области
российские войска поразили склад с ракетами на аэродроме Вознесенска, рассказал РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.