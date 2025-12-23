Рейтинг@Mail.ru
По всей Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:45 23.12.2025 (обновлено: 10:20 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/vzryvy-2063994482.html
По всей Украине прогремели взрывы
По всей Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 23.12.2025
По всей Украине прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких регионах страны на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T08:45:00+03:00
2025-12-23T10:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
ровно
дмитрий песков
вооруженные силы украины
одесса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919922914_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_1bb26ab7b30c6e097556ab3caa8b5e2e.jpg
https://ria.ru/20251211/ukrenergo-2061537546.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
харьков
ровно
одесса
николаевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919922914_0:13:1280:973_1920x0_80_0_0_4cff3536b122d1f5976832e5c288a0a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьков, ровно, дмитрий песков, вооруженные силы украины, одесса, сергей лебедев, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Ровно, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Одесса, Сергей Лебедев, Николаевская область

По всей Украине прогремели взрывы

© ДСНС України у Харківській областіУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© ДСНС України у Харківській області
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких регионах страны на фоне воздушной тревоги.
В начале ночи появилась информация о таком инциденте в Харькове. Затем взрывы прогремели в Киеве, Ровно, Одессе, Черкассах, Хмельницком, а также в Рогатине Ивано-Франковской области, сообщалось о прилетах в Житомирской области.
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Укрэнерго" предупредило о критической ситуации в энергетике из-за морозов
11 декабря, 23:17
В Одесской области повреждения получили энергетические объекты и портовая инфраструктура. В Черниговской, Сумской, Днепропетровской областях и Киеве ввели экстренные отключения света.
В Николаевской области российские войска поразили склад с ракетами на аэродроме Вознесенска, рассказал РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковРовноДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныОдессаСергей ЛебедевНиколаевская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала